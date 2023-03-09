عبدالله القاسمي يفتتح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس فعاليات النسخة الـ 51 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي تستمر فعالياته حتى 12 مارس الجاري.

ويعد المعرض الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من 20 دولة حول العالم، ونخبة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب عشرات الشركات الإماراتية.

وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في أروقة المعرض والتقى عدداً من العارضين ومسؤولي الشركات الإماراتية والأجنحة الدولية المشاركة، واستمع إلى شرح حول أبرز ما تقدمه الشركات العالمية من منتجات وتصاميم حديثة تهدف من خلالها إلى تعزيز حضورها في أسواق المنطقة، وما تطرحه من أحدث الحلول الشاملة والتقنيات المبتكرة في صناعة الذهب والمجوهرات.

رافق سمو نائب حاكم الشارقة خلال جولته عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

فرصة

وأكد سيف المدفع لـ«البيان» أن 60 % من العارضين من خارج الإمارات، لافتاً إلى أن المعرض يعد من أكبر 5 معارض عالمياً. وقال: نتوقع أن يزور المعرض 60 ألفاً، والمساحات المتوافرة في المعرض تم بيعها بنسبة 97 %.

من جهتهم أكد مشاركون في المعرض أنه يمثل فرصة جيدة لعرض آخر منتجاتهم في مجال الحلي والمشغولات الذهبية والفضية، لافتين إلى أن الشارقة باتت مركزاً رئيسياً في سوق المجوهرات والساعات على المستوى الإقليمي.

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