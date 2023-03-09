«دانز» تنظم برنامجاً للابتكار المؤسسي

المصدر: (دبي- البيان)

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«دانز تبتكر» هو اسم البرنامج الجديد للابتكار، الذي نظمته مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، المؤسسة التي تقدم خدمات الملاحة ومراقبة الحركة الجوية بدبي والمناطق الشمالية، حيث يعتبر هذا البرنامج جزءاً من برنامج دانز الأوسع للابتكار المؤسسي.

وسعت دانز من وراء هذا البرنامج إلى مشاركة موظفيها وتقديمهم لأفكارهم الإبداعية، وتوصياتهم التي من شأنها تمكين المؤسسة من تحقيق المزيد من الازدهار، بوصفها مزوداً رئيساً لخدمات الملاحة الجوية.

وتضمن برنامج الابتكار، إضافة إلى مسابقة «دانز تبتكر»، عدداً من الأنشطة الأخرى، مثل التدريب على ريادة الابتكار، وحملة توعية، والتدريب على الابتكار واستشراف المستقبل، و«مختبر الابتكار»، وغيرها من النشاطات الأخرى. وقال محمد أهلي المدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دانز، والمدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: «نحن ملتزمون بالابتكار، لتعزيز خدماتنا بشكل نواكب معه المعايير والممارسات العالمية، وهو الأمر الذي بات ممكناً، من خلال تفاني قوانا العاملة التي تعمل كقوة دافعة لاستراتيجية الابتكار الخاصة بالمؤسسة، ولدينا كامل الثقة بقدرة موظفينا على الابتكار، وخلق أشياء جديدة. ويمثل هذا جزءاً من التزامنا بدعم برنامج الابتكار، عبر ضمان المشاركة الكاملة لموظفينا، حيث يكمن الهدف في إنتاج أفكار إبداعية، قد تساعد على النمو المستقبلي لـ «دانز»، ونشر المعرفة بين العاملين حول برنامج الابتكار، وبناء ثقافة الابتكار».

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