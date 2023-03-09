«دبي المالي العالمي» يستضيف 1100 من قادة قطاع التأمين

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مركز دبي المالي العالمي، أعمال الدورة السنوية السادسة من مؤتمر دبي الدولي للتأمين بالتعاون مع «جلوبال ري إنشورنس»، وبحضور أكثر من 1100 مشارك من قادة قطاع التأمين في 60 دولة، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسطة مركز دبي المالي العالمي.

وانطلق المؤتمر الذي يقام هذا العام تحت شعار «التكيف مع المتغيرات: التغلب على التحديات من أجل عالم أفضل»، أمس ويختتم اليوم بفندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي. ويوفر الحدث الأكبر من نوعه بالمنطقة فرصاً غير مسبوقة للتواصل وتبادل الآراء والخبرات.

مكانة

وتأتي استضافة مركز دبي المالي المتواصلة للمؤتمر مؤشراً أساسياً على مكانته الرائدة كمركز عالمي للتأمين وإعادة التأمين، حيث يحتضن نحو 100 شركة عاملة بالقطاع. ويركز المؤتمر على قضايا رئيسية تشمل حفز النمو الاقتصادي، واستقطاب المواهب للعمل في قطاع التأمين، وتبني الحلول التكنولوجية، ودعم مبادرات مكافحة التغير المناخي وخفض معدلات الكربون.

مواهب

وفي ظل حرص قطاع التأمين العالمي على استقطاب المواهب الجديدة، يغتنم مركز دبي المالي العالمي فرصة استضافة المؤتمر ليسلط الضوء على مزايا «شبكة المواهب» - وهي منصة تتيح لنحو 4.300 شركة تعمل في المركز عرض الوظائف الشاغرة لديها، واستقطاب الخبرات المحلية والعالمية الباحثة عن فرص عمل في المركز المالي، مع إمكانية التواصل المباشر مع المرشحين.

وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر سوزان رايس، رئيسة المجموعة التوجيهية العالمية لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية. وبصفتها إحدى أكثر النساء نفوذاً في المجال المصرفي خلال العقود الثلاثة الماضية، ستقدم رايس تحليلاتها الموضوعية حول أهم توجهات مشهد قطاع التأمين وقطاع التمويل. وستدعو من جهتها قادة قطاع التأمين إلى التصدي لتحديات التغير المناخي استعداداً لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، وذلك في سياق برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 الذي يستضيفه المركز بالشراكة مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي: «يعد مركز دبي المالي العالمي القوة الدافعة لنمو سوق التأمين وإعادة التأمين في المنطقة، باعتباره الوجهة المثلى والأكثر مصداقية لاستضافة مؤتمر دبي الدولي للتأمين بالشراكة مع «جلوبال ري إنشورنس». ويسرنا الترحيب بهذه النخبة المميزة من قادة قطاع التأمين المشاركين في المؤتمر، كما نتطلع هذا العام إلى تنشيط الحوار بشأن العديد من القضايا المهمة من بينها المواهب والتكنولوجيا وتغير المناخ سعياً لبناء مستقبل أكثر تكيفاً مع المتغيرات في هذا القطاع».

وشارك مركز دبي المالي العالمي في استضافة مؤتمر دبي الدولي للتأمين بالتعاون مع «جلوبال ري إنشورنس» منذ انطلاق أعمال المؤتمر ضمن دورته الأولى في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، تضاعفت أعداد المشاركين في المؤتمر مع نجاحه في استقطاب نخبة من أبرز قادة وخبراء قطاع التأمين. فضلاً عن توفيره منصة مثلى لتعزيز التواصل والحوار مع عملاء المركز الحاليين، ويوفر المؤتمر للمشاركين فرصة مهمة لتكوين العلاقات والتفاعل مع مجتمع الأعمال. وقد شهد مؤتمر العام الماضي في نسخته الخامسة، تنظيم أكثر من 5000 اجتماع عبر منصة «ميتينغ هب» الإلكترونية.

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