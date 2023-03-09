6.6 مليارات درهم إيرادات «دوكاب» 2022 بنمو 19 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دوكاب، إحدى أكبر شركات التصنيع في الدولة، تسجيل نمو ملحوظ بوحدات أعمالها خلال عام 2022، حيث حققت زيادة في الإيرادات السنوية بنسبة 19 % لتصل إلى 6.6 مليارات درهم (1.8 مليار دولار). كما شهدت أعمال المعادن وحدها نمواً بأكثر من 23 % على أساس سنوي، كما نمت أعمال الكابلات بأكثر من 9 %.

وقال خالد لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة «دوكاب»، إن النتائج المالية لـ«دوكاب» تعكس نمواً وتوسعاً في شبكة أعمالها خلال العام الماضي على مستوى الأسواق لتصل 60 % من منتجاتها إلى 55 دولة حول العالم، مشيراً إلى أنها لا تزال ملتزمة بتوسيع رقعة تواجدها في أسواق رئيسية جديدة. وذلك انسجاماً مع جهودنا للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع «300 مليار»، الذي يهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

توسع

وأضاف لوتاه: تماشياً مع رؤية دوكاب في التوسع لنكون مزوداً عالمياً لحلول الطاقة المتكاملة عالية الجودة، واستراتيجياتها لتوسيع وتعزيز أعمالها في القطاع الصناعي العالمي أعلنت المجموعة أخيراً عن افتتاح مقرها الرئيسي الثاني الجديد في مدينة بنغالورو الهندية مما يجعل الهند ثاني أكبر سوق للمجموعة.

أرباح

وبحسب النتائج المالية لمجموعة دوكاب لعام 2022، فإنه على الرغم من التحديات المستمرة من سنوات وباء كورونا، والتحديات الجديدة في بعض الأسواق الدولية والاقتصاد العالمي، فإن المجموعة حققت نسبة نمو تزيد على 8 % على مستوى الأرباح قبل خصم نفقات الفوائد، والضرائب، والإهلاك، واستهلاك الدين.

تحول

وبلغت أرباح دوكاب للمعادن إحدى وحدات الأعمال الرئيسية في مجموعة دوكاب، ثلاثة أضعاف ما وصلت إليه في العام 2021، مدفوعة بزيادة التحول من أعمال الألمنيوم الخاصة بها، حيث تنتج دوكاب للمعادن قضبان الألمنيوم، بالإضافة إلى قضبان وموصلات النحاس والألمنيوم، والتي تستخدم لتصنيع الأسلاك الكهربائية، والكابلات، وخطوط الجهد العالي، والموصلات العلوية.

ونجحت دوكاب خلال العام الماضي في دخول 10 أسواق جديدة، وبذلك وصل العدد الإجمالي للأسواق التي تصدر فيها الشركة منتجات «صنع في الإمارات» إلى 55 دولة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين. وتشمل القائمة بولندا وألمانيا وفرنسا وكولومبيا وجمهورية التشيك، وتخطط المجموعة لدخول أسواق واعدة إضافية في المستقبل.

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