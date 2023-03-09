9 أجنحة دولية بـ«معرض الأخشاب» وإقبال كبير من الزوار

المصدر: دبي- البيان

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استعرض مشاركون في «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، الذي تختتم فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي أحدث اتجاهات الصناعة والتقنيات التكنولوجية والمنتجات المرتبطة بالأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج.

شهدت منصات المشاركين إقبالاً واسعاً من الزوار، وضم المعرض 9 أجنحة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند والبرتغال وفرنسا وتركيا وبنما، إلى جانب جمهورية مصر العربية ضيف شرف المعرض.

وكشفت الأجنحة عن باقة متنوعة من منتجات الأخشاب ومستلزمات الإنتاج وآلات النجارة ذات الجودة العالية، شملت أدوات القطع، والنشر، والتغليف الخشبي، والألواح الخشبية، والمشتقات الخشبية الأخرى، كما استعرض المشاركون أحدث الحلول المبتكرة في المجال وأنشطة تصدير واستيراد وتوزيع منتجات الخشب ومشتقاته، لتلبية توقعات وتطلعات العاملين في القطاع، لمواكبة أحدث التطورات في الأسواق العالمية.

وشكر أيمن هيكل، المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المصرية منظمي المعرض، وعبر عن سعادته وفخره لاختيار مصر ضيف شرف المعرض لعامين على التوالي، مؤكداً أن السوق المصرية تعتبر إحدى أبرز الأسواق الباحثة عن فرص استثمارية في مجال الأخشاب، حيث يوفر المعرض فرصة مثالية للشركات المصرية لتوسيع نطاق أعمالها، فضلاً عن تعزيز آفاق التعاون، التي سيتيحها بين المعنيين بصناعة الأخشاب في المنطقة، ومشدداً على أهمية دبي مركزاً للأعمال في المنطقة».

وحظي المعرض منذ انطلاقه باهتمام واسع من الضيوف العالميين والخبراء والمختصين ورواد صناعة الأخشاب، كما شهد مشاركة ما يزيد على 400 عارض من أكثر من 60 دولة حول العالم، محققاً نجاحاً لافتاً، ليؤكد أهميته ومكانته الريادية في القطاع.

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