«دو» تعين حنان أحمد رئيساً تنفيذياً للشؤون التنظيمية والمخاطر

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، تعيين أول سيدة إماراتية في منصب تنفيذي في الشركة، ويأتي هذا الإعلان، في إطار احتفال الشركة بفعاليات اليوم العالمي للمرأة.

وستتولى حنان أحمد منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر في الشركة، مستفيدة من خبرتها طويلة المدى في قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى معارفها واسعة النطاق على مستوى الأعمال المؤسسية في القطاع العام.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تتميز حنان بخبراتها الاستثنائية وسمعتها المميزة، التي عززت مكانتها الريادية عبر كل وحدات وفرق الأعمال في «دو»، ونحن سعداء بتعيينها في منصب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية وإدارة المخاطر».

وتعتبر «دو» رائدة في مجال تطوير وتوفير الوظائف للمرأة الإماراتية، حيث نجحت في تشغيل مركز اتصال الفجيرة التابع لها بفريق عمل متكامل 100% من المواطنات، وهي أول مزود لخدمات الاتصال يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مستوى الدولة، كما تشكل الكوادر الوطنية 40.3% من إجمالي القوى العاملة، وبلغت نسبة السيدات من الإجمالي 50%.

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