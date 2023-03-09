معرض الجلود ينطلق في دبي 13 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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يعود أكبر معرض للجلود إلى دبي للمرة الثانية على التوالي، حيث يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023.

وسيشغل المعرض مساحة إجمالية تبلغ 16 ألف متر مربع، وسيستضيف 14 جناحاً وطنياً من عدة بلدان حول العالم، بما فيها البرازيل، والصين، ومصر، وفرنسا، والهند، وإيطاليا، وباكستان، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وفيتنام. وقال دافيد بوندي، نائب الرئيس الأول لشركة إنفورما ماركتس في آسيا: «يسرّنا استضافة معرضنا التجاري السنوي للجلود من جديد في دبي. وفي أعقاب النجاح الذي حقّقه المعرض في السنة الماضية، كان من البديهي أن نقيم المعرض في دبي، التي تعد مركزاً للأعمال ويسهل الوصول إليها من قارات العالم المختلفة».

ويستقطب المعرض أكثر من 300 جهة عارضة، وستشارك فيه مؤسسات إقليمية من الصين، إلى جانب مؤسسات أخرى من البرازيل، ومصر، وفرنسا، والهند، وإيطاليا، وباكستان، وتركيا.

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