«أمانة» تنظم ورشة حول التداول والاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «أمانة»، منصة الوساطة المالية الجديدة المتخصصة بالتداول الإلكتروني، باليوم العالمي للمرأة، عبر تنظيم ندوة حصرية تتطرق لمواضيع التداول والاستثمار، وتم إعداد وترتيب هذه الندوة بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات البارزة وذوي الخبرة على مستوى القطاع.

وركزت محاور الندوة، التي نظمت بعنوان «التداول 101: خطوتك الأولى نحو الثراء» على الإجراءات والعمليات الداخلية للأسواق المالية، بالإضافة إلى أنواع الأصول والأدوات المالية واستراتيجيات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الهواة، المهتمين باستكشاف الأسواق المالية ودخول عالم التداول.

وشهدت ورشة العمل مناقشات متنوعة مع مجموعة من الشخصيات الرائدة على مستوى القطاع، ومنهم محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، وجوي ضبيط، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة أمانة، وعفراء السويدي، نائب المدير العام في دبي للإيداع، ورئيس قسم عمليات السوق في ناسداك دبي، ونادين القصار وندسور، الرئيس العالمي لتداول مخاطر الائتمان في بنك أبوظبي الأول، وموزة الشعفار، مدير علاقات المستثمرين في سوق دبي المالي.

وقال محمد رسول: «تعتبر دبي مثالاً للتميز في مجال فرص الاستثمار الذكية على مستوى المنطقة والعالم، وتعتبر أمانة إحدى أهم المنصات الرائدة على مستوى القطاع، بفضل دورها في توفير الفرص والحلول والأدوات الاستراتيجية للشرائح الجديدة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناء على مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المالية واستشراف مستقبل مالي أفضل، ويأتي تنظيم هذه الندوة احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، في إطار التزامنا بتوسيع معارف العملاء، وتعزيز ثقافتهم المالية بغض النظر عن هوياتهم وخلفياتهم، وتوجيههم على النحو الأمثل».

وقالت جوي ضبيط: «تشكل السيدات العاملات 30% من إجمالي النساء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشهد هذه النسبة تزايداً مستمراً على مستوى المنطقة. ومن الضرورة بمكان أن تتعرف السيدات والرجال أيضاً على أفضل الطرق والوسائل لتنمية مدخراتهم واستثمارها، والاستفادة من عوائدها، بدلاً من ادخارها في حسابات التوفير، لا سيما أن الأموال المودعة في المصارف تفقد قيمتها الحقيقية مع ارتفاع معدلات التضخم، ويعتبر التعلم من أهم العناصر المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

بالإضافة إلى ضرورة التعرف على المنتجات المتوفرة في السوق، والمخاطر المرتبطة بكل منتج على حدة، وركزت الندوة التي نظمتها أمانة على هذه العناصر، عبر تقديم الدعم وتوضيح كل الجوانب المرتبطة بهذا المجال، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة كافة، التي طرحها المشاركون».

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