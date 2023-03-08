«تينابل» تركز على إدارة التعرض للمخاطر السيبرانية في «جيسيك 2023» بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تشارك تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، في معرض جيسيك الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 14 إلى 16 مارس. وتستعرض الشركة خلال الفعالية حلول إدارة التعرّض المستمر للمخاطر.

وتتزايد الهجمات الإلكترونية، وتتغير باستمرار وتزداد ارتباطاً أكثر من أي وقت مضى. ويتم تكليف كبار موظفي أمن المعلومات بشكل متزايد بتأمين أنظمة التكنولوجيا التشغيلية وتقنية المعلومات، ونظراً لعدم توفر أدوات الأمن المتخصصة بصورة كاملة، يمكن لفرق الأمن أن تجد من الصعب الإجابة عن السؤال البسيط «مدى أماننا»؟ ولتجنب الهجمات السيبرانية.

فمن الضروري الحصول على رؤية كاملة لجميع الأصول وتحديد مخاطر التعرض، وتوفير السياق الشامل حول التهديدات الأمنية والاختراقات، وتحديد معايير واضحة لقياس المخاطر السيبرانية بشكل موضوعي.

وتعتمد أكثر من 43,000 مؤسسة حول العالم على تينابل لفهم وتخفيض المخاطر السيبرانية. وتضم قاعدة عملاء تينابل أكثر من 60 % من الشركات المدرجة في قائمة «فورتشن 500» وأكثر من 40 % من الشركات في قائمة «غلوبال 2000» وعدداً من كبرى المؤسسات الحكومية.

وقال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: تساعد تينابل العملاء على التعامل مع المخاطر السيبرانية بشكل استباقي وإدارتها وتقليلها عبر بنيتهم الأساسية بأكملها - سواء كانت سحابية، أو إنترنت الأشياء، أو التحكم الصناعي، أو منصات أخرى. وسيكون فريق الشركة متاحاً في جيسيك لمساعدة الزوار على فهم كيفية تركيز جهودهم لمنع الهجمات المحتملة وتوضيح المخاطر السيبرانية بدقة بهدف تحسين الأداء في الجوانب كافة.

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