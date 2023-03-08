«سياحة عجمان» توقّع اتفاقية مع «بيسبوك» للترويج للإمارة

المصدر: برلين - البيان

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وقّعت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عدداً من الاتفاقيات التي تهدف إلى الترويج لعجمان ولمقوماتها السياحية والاستثمارية المتميزة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2023، والذي انطلق في العاصمة الألمانية برلين أول من أمس ويختتم اليوم.

وفي هذا الإطار، وقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة بيسبوك للحلول المعيارية، الرائدة في إدارة الفنادق في الشرق الأوسط، وذلك بحضور محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وجمال ويك المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بيسبوك للحلول المعيارية، بهدف خلق فرص استثمارية تسهم في تحريك العجلة السياحية في إمارة عجمان.

ودعم وتطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بينهما، وتوحيد الجهود المشتركة وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع الالتزامات والاختصاصات والأهداف المنشودة لكلا الطرفين، إضافةً إلى تسهيل كل قنوات تبادل الخبرات بغرض توحيد الرؤى والأفكار المستقبلية.

وبموجب هذه الاتفاقية يقوم الطرفان بالعمل على جذب مستثمرين للاطلاع على مشاريع سياحية في الإمارة وتركيز جهودهم للترويج لمشروع «فندق رو الزوراء شاطئ عجمان» المتميز.

وتعتبر مشاركة عجمان في معرض برلين هذا العام الأكبر حجماً حتى الآن ضمن مشاركات الدائرة في المعرض، حيث تحتضن المنصة 12 من الشركاء يقدمون منتجات ومرافق سياحية متنوعة وفريدة في الإمارة. هذا وتحرص الدائرة على الترويج المستمر لأهم المرافق السياحية والتراثية العريقة فيها.

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