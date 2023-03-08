25 منحة لرائدات أعمال بمناسبة يوم المرأة العالمي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي احتفال رائدات الأعمال بيوم المرأة العالمي بمنحة «ألميرا» للفتيات ورائدات أعمال المستقبل باختيار 25 فتاة من الفتيات المتفوقات في المدارس ليكنّ نواة لرائدات الأعمال في الإمارات مستقبلاً، وتم اختيار الفتيات من بين حوالي ألف متقدمة بناءً على العلامات التي حصلن عليها في Plus One، والوضع المالي لوالديهن العاملين في الإمارات.

وعبّر الآباء عن آمالهم وأحلامهم في استكمال بناتهم التعليم. يقول الجد خالد، الذي يعيش في الإمارات منذ 43 عاماً ويعمل الآن في أبوظبي: «ستدرس حفيدتي جيداً، وإذا حصلت على وظيفة جيدة، فستنتهي كل مشاكلي». وقالت جيجي، التي تعمل في شركة تنظيف في الشارقة: «أملي في ابنتي، وأنا على استعداد للمعاناة مهما طال تعليمها»، وقال أونيكريشنان، الذي يعمل في مركز أيورفيدا في الشارقة: «لم أستطع الدراسة بسبب ظروف الحياة، لكنني أريد أن تدرس ابنتي وتصبح طبيبة».

وقالت حسينة نيشاد، رائدة الأعمال ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «ورلد ستار هولدنج»، المشرفة على المنحة: «كل والد جاء لقبول المنحة لديه أحلام لابنته؛ لهذا السبب في يوم المرأة هذا تم توزيع المنحة باسم ابنتنا «ألميرا» مع مفهوم تقدم الطفلة من خلال التعليم».

وأضافت: «الرد الذي حصلنا عليه عندما أعلنا عن هذه المنحة هو أفضل دليل على أن معظم الوافدين قد تغيروا من فكرة زواج ابنتهم في أسرع وقت ممكن وإرسالها بعيداً».

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