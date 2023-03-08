"مالية دبي" تطلق برنامج "امتثال" للتوعية بضريبة الشركات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، رسمياً، برنامج التدريب المتكامل "امتثال"، المختص بالتوعية بضريبة الشركات في الدولة، التي يبدأ تطبيقها في الأول من يونيو المقبل.

يُعدّ البرنامج الأول من نوعه في الدولة، نظراً لاعتماده على المشاركة التفاعلية مع المستفيدين، إضافة إلى طرحه العديد من الأمثلة الواقعية المرتبطة ببيئة الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بالتعاون مع غرفة دبي، الشريك الاستراتيجي للبرنامج، وشركة "كيه بي إم جي"، الشريك المعرفي للبرنامج.

وأوضح عبد العزيز الملا المدير التنفيذي ورئيس مكتب الشؤون الضريبة في دائرة المالية، أن برنامج امتثال يهدف إلى رفع مستوى التزام الشركات بالمتطلبات الضريبية بمجرد دخول النظام حيّز التنفيذ منتصف العام الجاري، مع الحرص على إتاحة برنامج مهني تفاعلي يضمّ عددًا محدودًا من المستفيدين في كل ورشة ويتوافق مع الاحتياجات الحالية للشركات والأعمال لتصبح مؤهّلة ومستعدّة للتعامل مع الضريبة الجديدة.

ومن المنتظر أن تُقام المرحلة الأولى من برنامج امتثال في المقرّ الرئيس لغرفة دبي ويقدمه متخصصون من شركة "كيه بي إم جي" للاستشارات.. ويحصل المشاركون في البرنامج على شهادات مهنية صادرة من دائرة المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز