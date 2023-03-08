غرفة دبي العالمية تطلق شبكة الشركاء الدولية لتعزيز الشراكات العابرة للحدود

المصدر: البيان

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أطلقت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم شبكة الشركاء الدولية، وهي عبارة عن فعالية جديدة تستهدف تعزيز الحوار العابر للحدود بين الغرفة ومكاتب التمثيل والترويج التجاري، والملحقين التجاريين، ومجالس الأعمال، وإشراكهم جميعاً في أجندة الغرف وخططها ومبادراتها الاستراتيجية لدعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

وجاء إطلاق الشبكة خلال لقاء نظمته الغرفة في مقرها بمشاركة وحضور أكثر من 100 من ممثلي مجالس الأعمال ومكاتب التمثيل والترويج التجاري والملحقين التجاريين، حيث جرى على هامش الإطلاق تنظيم جلسة حوارية مع محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، بالإضافة إلى جلسة نقاش مفتوحة للحاضرين مع عدد من مسؤولي غرف دبي للتعرف عن كثب على الجهود التي تبذلها الغرف لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز التعاون والشراكة مع الأسواق الخارجية.

وفي إطار تعليقه على إطلاق المبادرة الجديدة لتعزيز قنوات الحوار المشترك، قال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: "نعمل حالياً على تحسين دور مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرف دبي وإعادة صياغة دورها بما يناسب متطلبات المرحلة المقبلة. ونتعاون مع السفارات والقنصليات في الدولة، وكذلك هيئات التجارة الخارجية والمكاتب التجارية التي تعمل معها، لإنشاء مجالس أعمال جديدة للبلدان التي لا تمثلها مجالس الأعمال الحالية. نركز على دعم جهود هذه المجالس والمكاتب التجارية لتعزيز فرص الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق الأخرى".

وأضاف الهاشمي قائلاً: "تعتبر شبكة الشركاء الدولية منصة مثالية واستثنائية لتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات، والتعريف بفرص التعاون، وتشجيع الحوار المشترك، وإشراك الفئات المستهدفة في جهود تحفيز بيئة للأعمال، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية للغرف، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في دبي وهذه الدول".

ستعمل شبكة الشركاء الدولية على إحاطة الأطراف المعنية بأحدث المستجدات المتعلقة بخطط الغرفة للنمو، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع شبكة مكاتبها التمثيلية الخارجية، بالإضافة إلى جمع المعلومات من الشركاء الاستراتيجيين بشأن مجالات التعاون وتكامل الأعمال. وتدعم الشبكة الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي العالمية في استقطاب 100 شركة صغيرة ومتوسطة و30 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي، ودعم 100 شركة من الإمارة للتوسع في الأسواق الخارجية بحلول نهاية 2024.

يشار إلى أن غرفة دبي العالمية تركز على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. وتدعم الغرفة رؤية دبي للتوسع في الأسواق العالمية الواعدة، وإقامة شراكات اقتصادية جديدة، ودعم الشركات المحلية في تحقيق النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب المواهب الواعدة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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