"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تصدر نحو 3 ملايين تصريح أمني في عام 2022

المصدر: البيان

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أصدرت إدارة الأمن بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نحو 3 ملايين تصريح أمني للأفراد والشركات لدخول الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي خلال عام 2022، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة وإعمالاً بالمعايير المحلية والدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المناطق التي شهدت دخول حوالي 18 مليون مركبة بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بعام 2021.

وأوضح سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن إدارة الأمن بالمؤسسة تحرص على تطبيق منظومة أمنية شاملة ومتكاملة في مجال الأمن والأمان إقليمياً وعالمياً بما يضمن ترسيخ أسس الأمن وبما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة لمواجهة أية حالات طارئة أو تحديات مرتقبة.

وأكد بن سليّم أن إدارة الأمن بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عززت من الاستجابة السريعة للطوارئ والجاهزية العالية لجميع الأفراد وفرق العمل بمختلف تخصصاتهم، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تستهدف ضمان أقصى درجات الأمن والسلامة في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة والامتثال الصارم للوائح والأنظمة التي تعزز الأمن في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

ووفقاً للإحصائيات الرسمية التي أصدرتها إدارة الأمن عن إنجازات العام الماضي، أوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن المؤسسة تقدم 28 خدمة أمنية، وقد تبوأت خدمة استخراج التصاريح الأمنية لدخول الموانئ والمناطق الحرة المرتبة الأولى في قائمة الخدمات التي لاقت إقبالاً من متعاملي إدارة الأمن على مدار الساعة، حيث وصل عدد التصاريح الأمنية التي تم إصدارها نحو 3 ملايين تصريح خلال العام 2022، كما تضمنت المعاملات خدمات أخرى مثل خدمة طلب الخدمات الاستشارية الأمنية، وخدمة تطبيق المعايير الأمنية المدرجة في المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS)، وخدمات ضبط الدخول عبر البوابات، وخدمات التدريب الأمني، وخدمات المرافقة الأمنية للوفود وكبار الشخصيات والشحنات عالية القيمة.

وأشار بن سليّم إلى أن المؤسسة تدير 22 بوابة موزعة على 8 مناطق في إمارة دبي يتم من خلالها إحكام الرقابة على حركة الدخول والخروج من وإلى الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة، منوهاً أن تلك البوابات معززة بتقنيات أمنية ذكية وبطاقم أمني متخصص ومؤهل يضم أكثر من 120 رجل أمن مؤهلون للحفاظ على أمن وسلامة الموانئ والمناطق الحرة على مدار الساعة.

ولرفع أقصى درجات التأهب والجاهزية على مستوى الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة، أجرت إدارة الأمن بالمؤسسة 5 تدريبات وهمية بالتعاون مع الشركاء في هذا المجال، حيث تعمل إدارة الأمن على الارتقاء بالمستوى الأمني ومواكبة التغييرات والتطورات في هذا القطاع الحيوي تماشياً مع المنظومة الأمنية المحلية والعالمية بهدف تأمين سلامة المناطق التي تقع تحت إشراف المؤسسة.

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