دبي الأفضل إقليمياً للعمل ونمط الحياة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدرت دبي إقليمياً، فيما نالت المركز السابع عالمياً على مؤشر أفضل مدن العالم لغرضي العمل ونمط الحياة معاً، والذي نشرته أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية. ونالت دبي رصيداً إجمالياً على المؤشر بلغ 885.1 درجة، ووصفتها المجلة بأنها جنة لمن يرغب بالمزج بين العمل ونمط الحياة.

وتفوقت دبي على وارسو، باريس، وبورتو البرتغالية، التي جاءت في المراكز من الـ8 إلى العاشر، على التوالي، كما تفوقت أيضاً على كل المدن الأمريكية التي جاءت خارج العشرة الأوائل. وكانت صدارة المؤشر من نصيب لشبونة برصيد 1078 درجة.

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