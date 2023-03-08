1.9 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 641 مبايعة بـ 1.49 مليار درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بـ 252.5 مليوناً و574 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.23 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 20 مليوناً في منطقة وادي الصفا 3، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 49 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وسجلت الرهونات 272.3 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ 106 ملايين درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 32 هبة أهمها في منطقة وادي الصفا بـ 100 مليون درهم.

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