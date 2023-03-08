73.5 مليار درهم رسوم امتياز «اتصالات» و«دو» في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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سددت كل من شركتي «اتصالات من &e» و«دو» قيمة 7.514 مليارات درهم، نظير رسوم حق الامتياز الاتحادي المستحقة على عوائد الشركتين في عام 2022 بارتفاع قدره 8.5% على القيمة المسددة في عام 2021 والبالغة 6.923 مليارات درهم.

وأوضحت النتائج المالية المعلنة للشركتين أن شركة «اتصالات» قد سددت نحو 5.770 مليارات درهم عن عام 2022 بنمو قدره 4.1% عن عام 2021 الذي بلغت فيه قيمة الامتياز على الشركة 5.541 مليارات درهم، فيما سددت شركة «دو» مجمل رسوم قدرها 1.722 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 26.1% عن 1.382 مليار درهم تم سدادها عن عام 2021.

بينما أبانت السلسلة الزمنية لنتائج الشركتين أن مجمل قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها كلا الشركتين في 10 سنوات على مدار الفترة من 2013 وحتى 2022، بلغت 73.5 مليار درهم، إذ سددت «اتصالات» منها مجملاً ناهز 56.1 مليار درهم فيما بلغت القيمة المسددة من قبل شركة «دو» نحو 17.4 مليار درهم عن مجمل السنوات العشر.

ووفق الآلية المعلنة من قبل وزارة المالية مطلع العام الماضي فقد تم تثبيت نسبة رسوم الامتياز المستحقة عن الفترة ما بين 2022 و2024، من دون تغيير عن النسبة التي تم تطبيقها ما بين المطبقة في الفترة من 2017 وحتى 2021، إذ تطبق الرسوم بواقع 15% على الإيرادات المحلية المرخصة للشركة في الإمارات، في حين تحصل حقوق الامتياز بنسبة 30% على الأرباح.

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