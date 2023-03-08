7.4 مليارات أرباح قياسية لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» صافي أرباح قياسية بلغ 7.4 مليارات درهم عن عام 2022، بزيادة 34 % مقارنة بـ5.5 مليارات درهم في عام 2021. وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12.4 مليار درهم بزيادة قدرها 37 % مقارنة بـ9 مليارات درهم في 2021. وزاد النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بنسبة 70% ليبلغ 12.7 مليار درهم.

وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 36 %، فيما يمثل أحد أعلى الهوامش بين شركات الألمنيوم على مستوى العالم.

كما حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنتاجاً قياسياً في كل مراحل سلسلة القيمة الخاصة بالألمنيوم بدءاً من التعدين ووصولاً للمعدن، وحققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 34.6 مليار درهم لعام 2022، بزيادة قدرها 36% من 25.5 مليار درهم في عام 2021.

إضافةً إلى ذلك، دفعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 3.7 مليارات درهم، تتكون من توزيعات أرباح مرحلية قدرها 2,2 مليار درهم في يوليو، وتوزيعات أرباح نهائية بقيمة 1.5 مليار درهم بعد نهاية العام 2022، ما يجعل توزيعات الأرباح للعام 2022 هي الأكبر في تاريخ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وارتفعت صادرات البوكسيت من غينيا بنسبة 16 % لتصل إلى 14 مليون طن متري رطب. وأسهمت «غينيا ألومينا كوربوريشن»، شركة تعدين البوكسيت التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم، في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بحوالي 507 ملايين درهم.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.43 مليون طن من الألومينا، بزيادة قدرها 5 % مع تلبية 47 % من إجمالي متطلبات شركة الإمارات العالمية من الألومينا، كما أسهمت في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بحوالي 919 مليون درهم.

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