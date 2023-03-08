«عمومية أمريكانا» تبحث توزيع 380 مليوناً 28 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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دعا مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد إلكترونياً وحضورياً، يوم 28 مارس 2023، حيث ينظر الاجتماع في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022 قيمتها الإجمالية 103,469,850 دولاراً (نحو 380.25 مليون درهم)، تمثل نسبة 61.42% من رأس المال بواقع 0.0123 دولار للسهم (نحو 0.045 درهم).

وسيتم خلال الاجتماع سماع التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه، وسماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما.

وينظر الاجتماع أيضاً في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على سياسة المكافآت، وميثاق لجنة التدقيق، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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