«غذاء القابضة» يقود سيولة الأسواق لتجاوز الملياري درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.05 مليار درهم في ختام تداولات أمس، بعد تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة «غذاء القابضة»، على 6.5 ملايين سهم بقيمة جاوزت 533 مليون درهم وبسعر 82 درهماً للسهم الواحد.

وتوزعت السيولة بواقع 1.72 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و325.28 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 279.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.6 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9845.35 نقطة، بينما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3429.3 نقطة. وتصدر «غذاء القابضة» النشاط بسيولة 562.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 350.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» بسيولة جاوزت 125 مليون درهم، يليه «الجرافات البحرية» 61.1 مليون درهم.

وارتفعت أسهم بنك الشارقة 5.78%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.46%، وزاد أمريكانا للمطاعم 2.33%، وبروج 2.33%. وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 91.6 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» جاذباً 81.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة جاوزت 24.5 مليون درهم.

وصعدت أسهم «دار التكافل» 11.87% و«تكافل الإمارات» 10.01%، وزاد سهم مصرف السلام السودان 6.73%، و«تعاونية الاتحاد» 5.8%، و«سلامة» 1.77%.

وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية لشركة «غذاء القابضة» على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2022، وترحيل الأرباح المحققة في 2022 إلى العام المقبل.

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