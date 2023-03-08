«عمومية أبوظبي الإسلامي» تقر توزيع 1.7 مليار درهم عن 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أن جمعيته العمومية قد وافقت خلال اجتماعها السنوي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.7 مليار درهم أي ما يعادل 49 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 31 فلساً في عام 2021، أي ما يمثل 49.2 % من إجمالي الربح الصافي للمصرف للسنة المالية 2022.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «قمنا بتعزيز قدراتنا وبتحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي أثمرت هذه النتائج المتميزة. ونود أن نشكر مساهمينا على دعمهم المستمر لنا وثقتهم برؤيتنا.

وبتضافر جهودنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، والتوسع إلى قطاعات جديدة، والحفاظ على نوعية متميزة للأصول، وقد نجحنا في تسجيل عائد على حقوق المساهمين بلغ 21.4 %، وهو واحد من أعلى المعدلات في القطاع. وفي هذا الصدد، نود أن نشير إلى محطة مهمة شهدناها وهي زيادة حصتنا في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر. كما نفخر أيضاً بالتزامنا الراسخ بتبني مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن خطة عملنا الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة تزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام الاستدامة، حيث نرى تكاملاً حقيقياً للاستدامة على مستوى كل أعمالنا.».

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نسعى إلى مواصلة تعزيز نموذج أعمال يتسم بالمرونة والاستدامة. وعليه، يأتي إعلان توزيع الأرباح التي تبلغ 1.7 مليار درهم للعام 2022 تأكيداً لالتزامنا الراسخ بتقديم عوائد عالية ومستدامة على المدى الطويل لمساهمينا. ونتوقع أن نشهد طلباً متزايداً على خدماتنا المصرفية الرقمية خلال العام الجاري».

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