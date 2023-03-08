الإمارات مركز عالمي لنمو وتطور الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس فعاليات النسخة التاسعة عشرة من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط، الذي يستمر حتى الـ9 من مارس الجاري، بمشاركة ما يزيد على 400 عارض من أكثر من 60 دولة، وممثلين عن جهات حكومية.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن استمرار انعقاد المعرض بدوراته المتعاقبة يعكس المكانة المتميزة للإمارات كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية.

سلسلة نجاحات

وقال إن استمرار تنظيم المعرض ووصوله إلى الدورة التاسعة عشرة لا يؤكد نجاح المعرض في تحقيق أهدافه فحسب، بل يؤكد سلسلة نجاحات دبي ودولة الإمارات عموماً في قدرتها على استضافة وفود الأعمال من مختلف أرجاء العالم، وجمعها في مكان واحد لتحقيق المزيد من الفائدة لمجتمعات الأعمال.

وأشار إلى أن المعرض يمثل إضافة مهمة للقطاع التجاري الذي يسعى إلى تقديم أفضل المنتجات للمستهلك، من خلال التنافسية الكبيرة التي تضمها فعالياته، بالإضافة إلى الفرص المواتية التي يمنحها للزوار والتجار ورجال الأعمال للإطلاع على أحدث وأفضل المنتجات العالمية في هذا المجال من خلال المشاركة الدولية الواسعة والعدد الكبير من المشاركين في المعرض من كافة أنحاء العالم.

اتجاهات الصناعة

بدوره أوضح داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة أن المعرض سيمكن المشاركين والزوار من التعرف على أحدث اتجاهات الصناعة والتقنيات والمنتجات المرتبطة بالأخشاب، والوقوف على العلامات التجارية العالمية المتعددة.

وقال: يشكل المعرض منصة استثنائية للصناع والعاملين في قطاع الأخشاب والنجارة، حيث يستعرض آخر المستجدات في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص عقد الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات العديدة التي من شأنها تعزيز قوة الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاع الأخشاب والقطاع التجاري الاستثماري على وجه الخصوص، حيث شكلت الشركات العالمية ما نسبته 75 % من إجمالي العارضين من عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وتركيا وروسيا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، التي تحل كضيف شرف على المعرض للسنة الثانية على التوالي بمشاركة 15 شركة مصرية. ويتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار يتجاوز سقف الـ10 آلاف زائر. ويفتح المعرض أبوابه يومياً للزوار من 10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً (قاعات زعبيل رقم 4، 5، 6).

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