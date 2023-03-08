500 عارض في «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» اليوم بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ51 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، مقدماً لعشاق الذهب والمجوهرات رحلة متميزة مع المجوهرات الساحرة والعروض الحصرية في عالم من الإبهار المتلألئ ببريق الذهب والألماس والساعات الثمينة والتي سيقدمها أكثر من 500 عارض محلي وعالمي ونخبة من صناع القرار في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات الفاخرة.

ويطلع عشاق المجوهرات والذهب في المعرض الذي يستمر حتى الـ12 مارس الجاري على واحد من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، مع تسجيله هذا العام والمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من كوريا الجنوبية، وروسيا وسويسرا، إضافة إلى نخبة من أهم الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، كما يتميز الحدث الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع بأجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة وتصميم المجوهرات ومن ضمنها الهند بأكثر من 60 شركة، وإيطاليا بـ35 شركة، وهونغ كونغ بـ30 شركة.

توقعات إيجابية

ومن المتوقع أن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات، ويسهم في زيادة نسبة مبيعاتهم، ولا سيما أن المعرض يشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من الزوار الذين ينتظرون الحدث للتعرف إلى أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة، إضافة إلى أن تزامن المعرض مع يوم الأم وفترة الأعياد.

ويفتح المعرض أبوابه اليوم وحتى يوم الأحد من الساعة 1 ظهراً وحتى 10 مساء، ويوم الجمعة من 3 عصراً وحتى 10 مساء.

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