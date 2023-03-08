50 شركة بمعرض الـمنتجات الصناعية الصينية في «كيزاد»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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انطلقت أمس فعاليات معرض الـمنتجات الصناعية الصينية بمشاركة 50 شركة صينية وذلك في المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي بمجموعة كيزاد ويستمر حتى 9 مارس الجاري.

حضر حفل الافتتاح تشانغ اي مينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ومبارك الـمنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وعبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع الـمدن الاقتصادية والـمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي.

جرى في حفل الافتتاح الإعلان عن سلسلة من نتائج التعاون الـمثمر بين الـمنطقة النموذجية والعارضين، ومن ذلك توصل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات إلى إطار تعاون استراتيجي مع الـمنطقة النموذجية، كما اختارت شركة التكنولوجيا الفائقة وي رايد الـمنطقة النموذجية رسمياً مقراً لشركتها، كما وقعت شركة اوريجين سبيس مع الـمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع لجامعة الإمارات ومختبر جامعة هونغ كونغ لبحوث الفضاء خطاب نوايا لبناء مركز مشترك للبحوث والتطوير بالـمنطقة النموذجية.

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