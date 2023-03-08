ترخيص مقيد من «دبي المالي العالمي» لـ «معادن»

المصدر: دبي- البيان

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كشف مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن منح ترخيص مُقيد لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط، والتي تُعد إحدى أكبر 5 شركات تعدين في العالم وفقاً للقيمة السوقية.

ويعتبر التأمين المُقيد آلية تمويل ضد المخاطر تتخذها الشركات للحيلولة دون تكبد خسائر مستقبلية. ويرتكز المفهوم على مبادرة الشركة إلى إنشاء شركة تأمين مرخصة توفر خدمات التأمين ضد الخسائر لصالح الشركة الأم.

وتعد شركة «معادن» إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، حيث تشّغل 17 منجماً وموقعاً ويزيد عدد موظفيها على 6000 موظف. وتحرص الشركة على تطوير وتمكين قطاع التعدين في السعودية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وسيوفر الترخيص المُقيد الصادر من مركز دبي المالي العالمي لشركة «معادن» العديد من المزايا المالية والاستراتيجية والتشغيلية، وذلك عبر إنشاء شركة تأمين خاصة تضمن لها الحماية من المخاطر المُتعلقة بأعمال المنشأة، ما يمكّن الشركة من إدارة وتحديد المخاطر غير المتوقعة وطرق التصدي لها.

ويحرص مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة مثالية ومتكاملة للشركات الراغبة بالحصول على الترخيص المُقيد، لاسيما وأن هذه الخطوة ستُتيح لها سيطرة كاملة على المخاطر، واكتساب قدر أكبر من المرونة المالية والحماية. ومن شأن إنشاء شركة مُقيدة في مركز دبي المالي العالمي أن يمنح «معادن» موقعاً استراتيجياً يُتيح لها عقد اجتماعات على مستوى مجلس الإدارة بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص الكامنة ضمن سوق إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، والواقع على مقربة من مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: انطلاقاً من موقعه كوجهة رائدة وجاذبة لأهم شركات التأمين في المنطقة والذي يشمل أيضاً التأمين المُقيد، يتطلع مركز دبي المالي العالمي إلى دعم شركة (معادن) لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز قدرتها على التحكّم بالمخاطر المستقبلية وتحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية.

وقال ياسر بري، رئيس مجلس إدارة شركة معادن لإعادة التأمين: يمثل الحصول على رخصة مُقيدة في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة تتيح لنا ترسيخ تواجدنا في مركز مالي عالمي رائد يوفر منظومة مالية متكاملة ويتمتع بموقع استراتيجي وبيئة أعمال متطورة وخدمات عالمية المستوى، وهذه جميعاً تشكل مزايا استثنائية ستُمكّن (معادن) من الاستمرار في لعب دور محوري في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.

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