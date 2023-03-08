«مجموعة اللولو» تطلق حملة رمضانية وخصومات حتى 60 % في 100 متجر بالإمارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أعلنت «مجموعة اللولو» العالمية أمس انطلاق حملة ضخمة في 100 متجر بالإمارات بمناسبة شهر رمضان الفضيل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته المجموعة في الخالدية مول بحضور عدد من المسؤولين في المجموعة ومسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وتنطلق الحملة غداً وتستمر حتى نهاية رمضان وتشمل خصومات تصل إلى 60% على منتجات مختارة في فئات مختلفة، ومن ذلك البقالة والمنتجات الغذائية والمنتجات الطازجة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمفروشات، مع عروض خاصة وتخفيضات لتشكيلة كبيرة من المنتجات تقدم للمتسوقين في المتاجر وعبر الإنترنت في الشهر الكريم.

كما أعلنت «اللولو» عن مبادرة «الأسعار الثابتة» في رمضان فستقدم أكثر من 200 منتج بأسعار ثابتة طيلة الشهر الكريم بغض النظر عن أحوال السوق. وقال أشرف علي ام. ايه، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية تبقى مصالح واحتياجات المتسوقين في أعلى قائمة أولوياتنا في مجموعة لولو العالمية هذا العام، في رمضان نعمل على توفير أجود المنتجات وبأفضل الأسعار ومن دون أي نقص أو تقلبات في الأسعار.

عروض ترويجية

وقال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي إن هناك مجموعة متنوعة من العروض الترويجية لشهر رمضان والعيد، مثل مهرجان التمور والعروض الرمضانية للفواكه، ورمضان صحي للمنتجات النباتية والمنتجات الخالية من الجلوتين، والعضوية، إضافة إلى سوق اللحوم الرمضانية وتشكيلة واسعة من اللحوم، والدجاج والأطعمة البحرية، وأطيب الحلويات الرمضانية وصناديق الإفطار المختارة.

كما تتضمن الحملة تبرعات «المشاركة تعني الاهتمام»، بالشراكة مع علامات تجارية رائدة وبالتعاون مع دبي العطاء. وكجزء من المبادرة، ستتبرع لولو بدرهم مقابل كل منتج يتم بيعه في رمضان عبر جميع متاجرها، كما تقوم بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي بالتبرع بالعلب الرمضانية وصناديق الإفطار للمحتاجين. وأكدت المجموعة توفير «العلبة الرمضانية» التي تشمل الأرز والسكر ومسحوق الحليب، والأطعمة الجاهزة، والجيلي ومزيج الكاسترد وعصائر الفاكهة والمعكرونة، والحبوب والزيت. وتتوافر العلبة بحجمين وبأسعار 80 و120 درهماً كما تتوافر بطاقات هدايا اللولو للتسوق بتصاميم رمضانية مختلفة وبثلاث فئات 100 درهم، 250 درهماً، 500 درهم، لإحياء روح العطاء. وتسري صلاحية البطاقة مدة عام من تاريخ الشراء.

ليالي رمضان

وتستضيف مجموعة اللولو «ليالي رمضان» في متاجر هايبر ماركت مختارة، فيمكن للعائلات والأصدقاء الالتقاء وقضاء أوقات ممتعة.

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