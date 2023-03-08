«هب 71» توقّع اتفاقية شراكة مع «إنفستيبل» الأسترالية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «هب71» Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، توقيع اتفاقية شراكة مع «إنفستيبل» Investible، شركة رأس المال المخاطر التي تتخذ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مقراً لها، لدعم نمو شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى في أبوظبي.

وستتاح لروّاد الأعمال في Hub71 إمكانية الاستفادة من صناديق Investible التي تقدّر قيمة أصولها قيد الإدارة بـ180 مليون دولار أسترالي. وستتمكن شركات Hub71 الناشئة أيضاً من الوصول إلى شبكة Club Investible العالمية التي تضم أكثر من 130 مستثمراً من أصحاب المداخيل العالية، الذين يقدّمون رؤوس الأموال والخبرات المتراكمة بهدف الاستفادة من دعمهم الإضافي لتحقيق النمو.

ووقع الاتفاقية بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHUB71، وتريفور فولسوم، الشريك المؤسّس ورئيس شركة Investible في ملبورن بأستراليا، بحضور وفد من مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي، والنائب الأسترالي كريستوفر باين.

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