«أبوظبي للصادرات» و«سوميتومو ميتسوي» يقدمان قرضاً لـ«ترافيجورا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قدم مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية اليابانية قرضاً مشتركاً بقيمة 135 مليون دولار لصالح شركة ترافيجورا السنغافورية لتجارة السلع.

وبلغت قيمة مساهمة مكتب أبوظبي للصادرات 125 مليون دولار، لتمكين ترافيجورا من استيراد سلع إماراتية في قطاعات حيوية، مثل الغاز والصناعات النفطية والبتروكيماوية والمعادن، وستقوم بتنسيق عملية الإقراض مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية التي قدمت تمويلاً بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، حيث تمتد فترة التمويل لمدة عامين، وذلك لدعم تواجد الصناعات الإماراتية في الأسواق العالمية.

وقال محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، «يتيح التمويل المقدم من مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية فتح آفاق أوسع لشركة ترافيجورا لتنمية علاقتها مع المصدرين الإماراتيين وزيادة مستورداتها من السلع الاستراتيجية، ما ينعكس بشكل إيجابي على سياسة التنويع الاقتصادي ونمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومختلف دول العالم».

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