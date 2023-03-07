95 % معدل إشغال برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» توقيع عقود جديدة من مجموعة من المستأجرين الجدد، محققاً معدل إشغال بنسبة 95%. وتشمل القائمة شركات عالمية منها «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، وشركة «بي إن بي باريبا» السعودية و«كليفورد تشانس» و«فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر» و«جي بي مورجان» و«رليانس».

وسجّل البرج الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي، نجاحاً استثنائياً تجاوز أداء السوق خلال الـ 24 شهراً الماضية مع تأجير 408.643 قدماً مربعة خلال العام 2022، كما جذب قاعدةً متنوعةً من الشركات الدولية التي تتطلع إلى مباشرة أعمالها انطلاقاً من بيئة عمل مستدامة ومرنة. ويضم البرج، الذي يوفر مساحات عمل رحبة للمستأجرين، أكثر من 200 ألف قدم مربعة من المساحات والمرافق المشتركة، بما في ذلك «ذا سمر غاردن» و«ذا آرتس كلوب» ومركز المجتمع «نيتش» و«ذا كوميونيتي هب».

والبرج وجهة تجمع بين خيارات أسلوب الحياة العصري وبيئة الأعمال المتطورة، عبر سلسلة من المطاعم الفاخرة ووسائل الراحة التي تم تشغيل بعضها بينما سيتم افتتاح البعض الآخر في وقت لاحق العام الجاري، بما في ذلك «جوسيت» و«ذا غيلد» و«لا نينا» و«لولو آند ذا بينستوك»، في حين تقدم الصالات الرياضية «ون ربيل» و«ريفورم أثليتيكا» و«إمبودي فتنس» باقةً واسعةً من خيارات اللياقة البدنية. كما يضم البرج سوبر ماركت «ويتروز» وصالون العناية بالجمال «واي 12» و«سكين لوندري» و«فلوريت فلوريتس» و«كريستيز ريال ستيت» ومتجر الساعات «مومنتوم فنتج»، مما يكمّل مجموعة الخدمات ومنافذ التجزئة ويضمن تلبية المتطلبات اليومية للمستأجرين والزوّار.

وأعلن «آي سي دي بروكفيلد بليس» عن خطته لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2030. كما يلتزم بتحقيق أعلى المراتب والتميز ضمن الجهود المبذولة في مواجهة تغير المناخ ودعم القضايا الإنسانية والاجتماعية، حيث يدير سلسلة من المبادرات والحملات الهادفة مثل «كسر عادات البلاستيك» ومسابقة الفن الجرافيكي وتصميم المُلصقات بعنوان «تصميم».

وحصد البرج العديد من الشهادات والجوائز تقديراً لما يحققه من إنجازات في مجالات الاستدامة والرفاه والتكنولوجيا، بما فيها كونه أول مبنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على شهادة التصنيف البلاتيني من وايرد سكور وسمارت سكور، وشهادة أطول وأكبر مبنى يحصل على التصنيف البلاتيني من LEED وأول مبنى مكتبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحقق تصنيف «ويل» WELL للصحة والسلامة. و فاز البرج مؤخراً بجائزة «أفضل مبنى معماري عالمياً» خلال حفل توزيع جوائز العقارات الدولية الذي يُعد الحفل الأكثر شهرةً في القطاع العقاري عالمياً.

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