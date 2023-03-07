شراكة بين «دو» و«هواوي» بتقنيات الجيل «الخامس والنصف»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة هواوي خلال مشاركتها بالمعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات 2023، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) مكرسة لتقنيات الجيل الخامس والنصف، في خطوة تؤكد حرص الجهتين على تمتين شراكتهما الراسخة منذ سنين.

وباعتبارها إحدى أسرع شركات الاتصالات نمواً في الإمارات، تعمل «دو» عن كثب مع هواوي لتضمن تزويد عملائها بأرقى تجارب شبكات الجيل الخامس والارتقاء بخدماتها وعروضها، إذ تستحوذ الأخيرة على حصة كبيرة من شبكات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط. وعبر هذه الشراكة، ستعمل الشركتان على تعزيز التعاون في مجالات الجيل الخامس والنصف على مستويات الابتكار التقني، وتطوير شبكة مخصصة للعملاء من المؤسسات، ودعم جهود «دو» المتواصلة للارتقاء بتجارب المستخدمين، وتبوؤ مكانة ريادية في سوق دولة الإمارات في ابتكارات الجيل الخامس والنصف.

شهد التوقيع عدد من كبار التنفيذيين بالشركتين على رأسهم سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)؛ وتشاو مينغ، رئيس خط إنتاج هواوي اللاسلكي؛ وجياوى ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الإمارات.

وتتضمن الاتفاقية تعاون «دو» و«هواوي» عبر ثلاثة جوانب في مجالات الجيل الخامس والنصف، وتتمثل في الابتكار وآفاق الاستخدام وتطوير المنظومة الإيكولوجية. سيركز الطرفان وفي الابتكار على تقنيات رئيسية مثل ELAA-MM، وهي عبارة عن مصفوفة هائلة الحجم من الهوائيات المقترنة بمخرجات ومدخلات متعددة؛ «إنترنت الأشياء السلبي»؛ «خدمات الاتصال الافتراضية» وغيرها. وسيناقش الطرفان أيضاً خريطة طريق تطوير الشبكات المخصصة للعملاء من المؤسسات. وفيما يتعلق بآفاق استخدام هذه التقنيات والاستفادة منها، ستجرى بحوث عن سيناريوهات الاستخدام الجديدة المحتملة وتحديها وفقاً للاحتياجات المحلية، ويشمل ذلك على سبيل المثال الميتافيرس، والاجتماعات الافتراضية الهولوغرافية، والواقع الممتد.

وعلى صعيد تطوير المنظومة الايكولوجية، سيعمل الجانبان مع شركاء القطاع المحليين والعالميين لتشييد منظومة رائدة لشبكات الجيل الخامس والنصف، ودعم نجاح الأعمال متعددة الأطراف. وقال سليم البلوشي: «تحرص «دو» على العمل مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الاتصالات، لإنشاء حلول جديدة تتيح لنا تعزيز ريادتنا في الابتكار الرقمي. وانسجاماً مع جهودنا الداعمة لاستراتيجية دبي للميتافيرس، فإن هذه الشراكة مع هواوي ستساعدنا في تحقيق هدفنا المتمثل في إتاحة تقنية الجيل الخامس والنصف للاستخدام التجاري، ليتسنى لنا إنشاء تجارب واقع ممتد غامرة موثوقة وعالية الجودة. ونتطلع كذلك إلى تشييد منظومة إيكولوجية تتيح للمستخدمين الاستفادة من تطبيقات الجيل الخامس والنصف عبر مختلف سيناريوهات الاستخدام، بدءاً من تحسين تجارب الاتصال وزيادة سرعات التصفح والتنزيل وصولاً إلى تطبيقات إنترنت الأشياء والتغطية الواسعة».

وقال تشاو مينغ: «ملتزمون بطرح حلول مبتكرة بالاعتماد على متطلبات المستخدمين. وفي ضوء ذلك، سنعمل مع «دو» لمواصلة الابتكار في مجالات الجيل الخامس والنصف والارتقاء بهذه التقنيات والبحث في سيناريوهات استخدامها وتسويقها على نطاق واسع بما ينسجم مع احتياجات السوق في الإمارات، إضافة إلى تحسين الشبكة والمشاركة في تشييد عالم رقمي ذكي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز