سيولة الأسهم المحلية تتجاوز ملياري درهم في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.05 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.72 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و325.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 279.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.6 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السيولة بعد تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة "غذاء القابضة" لعدد 6.5 مليون سهم بقيمة جاوزت 533 مليون درهم بسعر 82 درهم للسهم الواحد.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9845.35 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 9947.85 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3429.3 نقطة.

وتصدر "غذاء القابضة" النشاط بعد تنفيذ صفقة كبيرة ليستقطب سيولة بنحو 562.2 مليون درهم، تلاه "العالمية القابضة" جاذباً 350.8 مليون درهم، ثم "الفا ظبي" بسيولة جاوزت 125 مليون درهم، يليه "الجرافات البحرية" 61.1 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 91.6 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" جاذباً 81.6 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة جاوزت 24.5 مليون درهم.

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