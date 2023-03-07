شراكة بين «مبادلة» و«ستون بوينت» لشراء 20% من «ترويست إنشورانس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مبادلة للاستثمار عن دخولها في شراكة مع «ستون بوينت كابيتال»، وهي شركة تعمل في الاستثمار الخاص تركز على مجال الخدمات المالية العالمية، إلى جانب مستثمرين آخرين، لشراء حصة 20 %، بقيمة 1.95 مليار دولار، في «ترويست إنشورانس هولدنجس إنك»، التابعة لشركة ترويست فاينانشيال كوربريشن.

وتعد شركة «ترويست إنشورانس هولدنجس»، ومقرها مدينة تشارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، سادس أكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة، ولديها أكثر من 240 مكتباً من خلال الشركات التابعة لها.

وتمثل هذه الصفقة قيمة إجمالية قدرها 14.75 مليار دولار بالنسبة لترويست إنشورانس هولدنجس. وعند اكتمالها، الذي يتوقع أن يتم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023، ستمتلك ترويست 80 % من شركة ترويست إنشورانس هولدنجس، التي ستظل مساهماً مهماً لترويست ومساهميها.

وقال لوكا موليناري، رئيس وحدة الخدمات المالية في مبادلة، بهذه المناسبة: «تتمتع ترويست إنشورانس هولدنجس بجاذبية عالية وموقع ريادي في سوق توزيع التأمين في الولايات المتحدة، وقد ظلت تحقق أداءً مالياً قوياً. ونحن سعداء بالتعاون مع «ستون بوينت» و«ترويست» وفريق إدارة «ترويست إنشورانس هولدنجس» من أجل دفع عجلة نمو هذه الشركة».

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