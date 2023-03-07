«علي بابا كلاود» و«واحة دبي للسيليكون» تطلقان رابطة الويب 3.0

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة علي بابا كلاود، العمود الفقري للذكاء والتكنولوجيا الرقمية في مجموعة علي بابا، أمس تعاونها مع واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، بهدف إطلاق رابطة الويب Web 3.0 لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء واستكشاف فرص أعمال جديدة ودعم نمو منظومة Web 3.0.

جاء الإعلان خلال قمة «يوم علي بابا كلاود» في دبي بحضور الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، ودانييل جيانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في علي بابا كلاود إنتيليجنس. وأقيمت الفعالية في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز تحت شعار «معاً من أجل مستقبل مشترك» بمشاركة كبار القادة في القطاع لمناقشة تطورات الأعمال المصاحبة للجيل التالي من الإنترنت، والتي ستقود إلى ابتكارات مهمة وتعيد هيكلة النماذج التشغيلية الحالية.

وقال الدكتور جمعة المطروشي: «باعتبارها منطقة حرة تركز على التكنولوجيا، تحرص واحة دبي للسيليكون على دعم تطوير التكنولوجيا عبر قنواتها المختلفة، بما في ذلك شبكة الإنترنت العالمية. وتعتبر Web 3.0 تطوراً طبيعياً للإنترنت الذي نعرفه، حيث تتضمن مفاهيم مثل اللامركزية والبلوك تشين. وبالتالي، يسعدنا التعاون مع علي بابا كلاود من جديد وإنشاء رابطة Web 3.0 لدعم نمو منظومة Web 3.0. ويتيح هذا التطور مجموعة واسعة من الفرص لربط المستخدمين والأجهزة معاً ومشاركة المحتوى عبر المنصات. وستجمع رابطة Web 3.0 بين المطورين والخبراء في هذا المجال لفهم إمكانات وقيود Web 3.0 بشكل أفضل، مع مشاركة ما تعلموه مع أعضاء الصناعة من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يدعم عمل الرابطة نمو منظومة Web 3.0 الناشئة والاقتصاد الرقمي، والذي تلتزم الواحة بتمكينه تماشياً مع مكانتها كمركز للمعرفة والابتكار ضمن خطة دبي الحضرية 2040 وإسهاماً في تحقيق الهدف الطموح لأجندة دبي الاقتصادية (D33)».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز