إطلاق برنامج "جوائز اصنع في الإمارات" يضم 10 فئات وتلقي الترشيحات 7 مارس

المصدر: البيان

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انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج "جوائز اصنع في الإمارات" لتكريم الشركات الصناعية الرائدة الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وتحتفي جوائز "اصنع في الإمارات" بأصحاب الرؤى المتميزة والرواد والمبتكرين الذين يساهمون في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، من الشركات الوطنية والأجنبية، تقديراً لمساهماتهم في دفع حركة التحول الصناعي في الدولة نحو مسار أكثر نمو وتنافسية وتسلط الضوء على تجاربهم وإسهاماتهم الناجحة، وبما يتماشى مع جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة كافة القطاعات في تحقيق الاستدامة والحياد المناخي، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية موثوقة لريادة صناعات المستقبل.

ويقوم برنامج الجوائز على فتح باب الترشح لـ 10 فئات تندرج تحت 4 تصنيفات رئيسية هي مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة، وتتاح المشاركة والترشح لكافة المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات ممن يستوفون المعايير المحددة للتقدم للمنافسة على الجوائز.

وسيفتح باب الترشح للجوائز في 7 مارس الجاري، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل لتوزيع الجوائز ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" السنوي الذي سيقام يومي 31 مايو و1 يونيو 2023، بحضور بارز من قياديين ومسؤولين وتنفيذيين وجهات تمويل وخبراء في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، والذي يشكل فرصة للتواصل وتبادل المعرفة بين أعضاء المجتمع الصناعي في الدولة.

ممكنات داعمة

وبهذه المناسبة قال سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يرتكز تحقيق النمو والتطور الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها وتحولها إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار على العديد من الممكنات الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، بما يعزز أداء وتنافسية وتكامل المجتمع الصناعي في الدولة، ويحفز المبتكرين والمصنعين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يتبنون التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، لذا تعمل الوزارة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في السوق المحلية وكذلك دعم نموه وتطوره من خلال حملة "اصنع في الإمارات".

وأضاف: "يأتي إطلاق جوائز اصنع في الإمارات، كدعم وتعزيز لأهداف المبادرة، ولتحفيز المبتكرين والمتميزين في القطاع الصناعي على المساهمة بفاعلية في تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، والتوعية بالتجارب والمساهمات الناجحة وتسليط الضوء عليها، ولتقديم الاستفادة للقطاع بالكامل وتحفيز وتيرة تبني التقنيات المتقدمة وممارسات ومعايير الاستدامة، بما يعزز مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتحت مظلة عدد من المشاريع والممكنات والمبادرات النوعية الداعمة لأداء وتنافسية القطاع الصناعي، مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، وكذلك برنامج الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من البرامج والمبادرات النوعية.

ووجه سعادته دعوة لكافة الشركات الصناعية والعاملين بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات للمشاركة والتقدم لجوائز اصنع في الإمارات، لإبراز نجاحاتهم ومساهماتهم في الاقتصاد الوطني، موضحاً أن الجوائز ستعمل كمنصة لتعزيز الاستشراف والتوجه المستقبلي للقطاع الصناعي ومساعدة الشركات والمؤسسات على التميز وتعزيز تنافسيتها، منوهاً بأن معايير الفوز بالجوائز تتضمن تقييماً عملياً لأداء الشركات، بما في ذلك قدراتها المالية ونسب التوطين لديها، وجودة منتجاتها، وممارسات الاستدامة والابتكار ، إضافة إلى أن الجوائز ستكون مفتوحة لجميع الشركات الصناعية في الدولة، بما في ذلك المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات".

فئات الجوائز

وتشمل فئات "جوائز اصنع في الامارات" 10 فئات سيتاح للشركات والأفراد الترشح لها وهي:

- جائزة ريادة القيمة الوطنية المضافة

- جائزة التميز في القيمة الوطنية المضافة

- جائزة أفضل مستوى للتوطين في قطاع الصناعة

- جائزة الصناعة المستدامة

- جائزة الصناعة الذكية

- جائزة التميز في الابتكار

- جائزة أفضل شريك استراتيجي في قطاع الصناعة

- جائزة معايير الجودة

- جائزة أفضل موهبة شابة للعام

- جائزة الرائد الملهم

التقييم والمشاركة

ستتم عمليات تقييم المشاركات من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمختصين ومسؤولي القطاع الصناعي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الأوساط الأكاديمية من جامعة كامبريدج ومؤسسة " IfM Engage"، وتتبع معايير عالية الدقة بشكل يضمن تكريم الشركات والأفراد الأكثر استحقاقاً، ويتم تقييم المرشحين بناء على استيفائهم وتوافقهم مع المعايير المحددة لكل فئة من الجوائز التي يتقدمون إليها.

وتتيح الجوائز لأي مؤسسة أو فرد يستوفي المعايير المحددة التقدم للمشاركة في أكثر من فئة من فئات الجوائز، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجوائز: https://miiteawards.moiat.gov.ae/ar

الاستدامة والحياد المناخي

وتتوافق معايير التقييم للجوائز مع أهداف دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم تنظيمها والإعلان عن الفائزين بها استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP28 في دبي نوفمبر المقبلة.

يذكر أن "منتدى اصنع في الإمارات 2022"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سنوياً، شهد في نسخته السابقة الإعلان عن صفقات نية شراء محتملة بقيمة 110 مليارات درهم، وتوقيع أكثر من 32 اتفاقية، وتم خلاله تحديد 300 منتجاً يمكن تصنيعها محلياً، بصورة تعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 6 مليارات درهم سنوياً، بما يوفر فرص نمو واعدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

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