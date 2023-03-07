فيناسترا تفتتح مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: البيان

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افتتحت شركة فيناسترا، وهي المزود العالمي للتطبيقات البرمجية المالية والأسواق المالية، مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي. تعمل فيناسترا في دبي منذ أكثر من 35 عاماً ويستخدم أكثر من 300 بنك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا واحداً أو أكثر من حلولها. ولذلك فإن المكتب الجديد في "آي سي دي بروكفيلد بليس"، أحد أكثر المباني الفاخرة والمستدامة في دبي، يوفر مساحة عمل فائقة الحداثة لتمكين الموظفين من التعاون والابتكار بشكل أفضل مع العملاء والشركاء في المنطقة وخارجها.

واحتفالاً بافتتاح المكتب تستضيف فيناسترا منتدى الخزينة وأسواق رأس المال الذي سيكون حضوره بشكل شخصيّ بتاريخ 9 مارس 2023. وسيناقش المشاركون في المنتدى كيفية تعزيز البنوك مستقبل أقسام الخزينة والأسواق من أجل الابتكار والنمو ووضع هيكل فعّال للامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية خلال فترات التشديد الرقابي، بالإضافة إلى وضع نموذج تشغيلي مَرِن لتكنولوجيا الخزينة.

وقد أشار لوك هوفانيسيان، رئيس قسم الموارد المالية والخزينة وأسواق رأس المال في فيناسترا الذي باشر عمله في المكتب، قائلاً: "يعكس انتقالنا إلى مركز دبي المالي العالمي التزامنا ببعض القيم الأساسية لشركتنا: وهي التفكير المستمر بنجاح العملاء والشركاء والمطورين والموظفين والقيام بعمل جيد من خلال عمل الخير. كما أن العمل في مبنى حديث وعصري في قلب المركز المالي في دبي يتيح لنا تحسين طريقة إنجازنا للأعمال في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم وفي نفس الوقت تقليل تأثيرنا على البيئة بشكل كبير. إننا متحمسون للاحتفال بهذه الخطوة عبر إقامة أول فعالية لقطاع أعمالنا في مكتبنا الجديد من خلال الحضور الشخصي."

يُعتَبر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويتكون من 72 دولة ويربط هذه الأسواق السريعة النمو بآسيا وأوروبا والأمريكيتين لدفع مستقبل التمويل نحو الأمام. أما "آي سي دي بروكفيلد بليس" فهو أطول وأكبر مبنى مخصص للمكاتب في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وحاصل على شهادة "لييد" LEED البلاتينية. وقد تم تشييد المبنى باستخدام الخشب فقط الذي تم جلبه من الغابات المستدامة المعتمدة والمواد المعاد تدويرها. وصُمم المبنى بطريقة تعطي أداء طاقة مثالي، مما يحقق انخفاضاً في استخدام الطاقة بنسبة تزيد عن 30٪ مقارنة بخط الأساس لهذا القطاع، إضافةً إلى تصميم حمامات تستهلك مياهاً أقل بنسبة 48٪ من خط الأساس لهذا القطاع، وإضاءة باستخدام مصابيح LED في جميع أنحاء المبنى مع نظام إطفاء تلقائي للأضواء.

هذه الفوائد البيئية ستمكن فيناسترا من إحراز تقدم في مقابل التزاماتها المتعلقة بخفض الكربون، مع توفير أحدث المرافق لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة.

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