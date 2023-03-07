إلغاء الدفعة المقدمة لقروض المواطنين ورفع الاستقطاعات الشهرية إلى 60%

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أفاد معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة مبادرات، تستهدف تخفيف الأعباء المالية على مواطني الدولة الراغبين في الحصول على تسهيلات مصرفية، تضمنت إلغاء الدفعة المبدئية "الداون بيمنت" للقروض الممنوحة عبر مصرف الإمارات للتنمية، ورفع نسبة الاستقطاعات الشهرية للراغبين من 50 إلى 60% من رواتبهم الشهرية.

وقال في رده على سؤال برلمان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) بأن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع المصارف المحلية، يقضي بمنح المواطنين الحق في زيادة نسب الاستقطاعات الشهرية من 50 إلى 60% من إجمالي الراتب الشهري، بما يسهم في تسريع واختصار الفترة الزمنية المقررة لسداد القرض المصرفي.

وأوضح معالي سهيل بن محمد بن فرج المزروعي بأن نسبب الاستقطاعات الشهرية المتعلقة بقروض إسكان المواطنين التي تأخذها الحكومة شهرياً منخفضة ولا تشكل عبء على المواطنين، خاصة وإنها لا تتجاوز الـ 16% من اجمالي الراتب الشهري.

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