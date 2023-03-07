سهيل المزروعي: تكلفة شحن السيارة الكهربائية تبلغ 7 دراهم ونصف

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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قال معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن تكلفة شحن بطارية السيارات تعتبر منخفضة جداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تصل تكلفة شحن سيارة كهربائية، التي تسير لمسافة 400 كيلو متر، عبر الأجهزة الكهربائية المنزلية، نحو 7 دراهم ونص على كل مواطن.

وأوضح في رده على سؤال برلمان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء) بأن دولة الإمارات نجحت بفضل البنية التحتية المتطورة وقدراتها التكنولوجيا الحديثة في ان تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد شواحن السيارات التي تمتلكها.

وبين بأن الوزارة تعكف حالياً على ادخال شركات جديدة تعمل على توفير أجهزة شواحن متطورة قادرة على شحن السيارة بالكامل خلال مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة، مشيراً في الوقت نفسه بأن ثقافة قيادة السيارات الكهربائية تشهد انتشاراً كبيراً بين كافة فئات المجتمع الاماراتي لدورها في الحفاظ على البيئة وخفض نسب الانبعاثات الكربونية.

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