10 مليارات صافي أرباح «&e» في 2022 بنمو 7.4 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت &e أمس عن نتائجها المالية الموحدة للعام 2022، حيث سجلت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح الموحدة بنسبة 7.4% لتصل إلى 10 مليارات درهم. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2022 بقيمة 0.40 درهم للسهم ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2022 إلى 0.80 درهم للسهم. وارتفعت إيرادات المجموعة الموحدة في السنة المالية 2022 إلى 52.4 مليار درهم، بنمو سنوي بنسبة 4.7 %، وفقًا لأسعار الصرف الثابتة، مدعومة بالتحول الناجح الذي خاضته المجموعة، والتوسع ضمن ركائز الأعمال الجديدة وضمان تعددية مصادر الإيرادات. وعلى مستوى قاعدة المشتركين، سجلت اتصالات من &e نموًا ملحوظًا في عام 2022، حيث وصل عدد المشتركين إلى 13.8 مليون مشترك في الإمارات، وبزيادة قدرها 8.8 % عن عام 2021، ليبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 163 مليونًا، بزيادة سنوية قدرها 2.5 %.

إرث ثري

وحققت المجموعة تقدمًا كبيرًا منطلقة من إرث ثري، لتقود نجاحات متتالية عبر رحلة التحول والتوسع عبر ركائز أعمال جديدة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين العمليات، مما أسهم في تعزيز مكانتها كمجموعة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والاستثمار، وتحقيق النمو وبناء المرونة والكفاءة في عملياتها لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

وعززت المجموعة شراكاتها إقليميًا وعالميًا لتقديم حلول رقمية وخدمات تكنولوجية عالية القيمة، تلبي الاحتياجات المتطورة للمجتمعات والأسواق المختلفة التي تعمل بها، وتسهم في تمكين المجتمعات رقميًا. وأسهم تركيز &e في عام 2022 على خلق فرص جديدة للنمو وتسريع رحلتها الابتكارية في دعم النتائج المالية القوية التي حققتها، لا سيما من خلال الاستفادة من إمكانياتها في توفير أحدث التقنيات والحلول الرقمية مثل خدمات الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما عزز من مكانتها في قيادة المستقبل الرقمي.

استراتيجية ناجحة

وقال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة &e: تعد النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها &e، دليلًا قويًا على نجاح استراتيجيتنا في التحول إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية، تسعى للمساهمة بشكل قوي في تطوير الأجيال القادمة من الاتصالات ووضع بصمة حقيقية في ابتكار الحلول التكنولوجية المتطورة. وأضاف: تحرص المجموعة منذ بدء رحلتها للتحول إلى مجموعة تكنولوجية، على تنويع أعمالها ومصادر الدخل لديها عبر محاور الأعمال المتكاملة التي أسستها، وذلك من خلال التوسع إلى قطاعات جديدة وتقديم خدمات تكنولوجية مبتكرة، والتركيز على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية لتقديم أحدث الحلول والخدمات للعملاء في مختلف الأسواق التي تعمل بها. وتابع: يظل التزامنا بخدمة عملائنا وإضافة القيمة المستدامة للمساهمين في صلب أولوياتنا، وأساس أعمالنا كمجموعة تكنولوجية رائدة عالميًا، ونسعى دائمًا من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نخدمها، مدعومين بنتائجنا المتميزة خلال عام 2022 التي أحرزناها بفضل العمل الجاد والمتفاني لفريق الإدارة والموظفين، الذين قاموا ببذل جهود مضاعفة لترسيخ المكانة الإقليمية والعالمية للمجموعة، كواحدة من أكثر العلامات التجارية موثوقية وتأثيرًا في القطاعات الحيوية. واختتم بالقول: أتوجه بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة للإمارات على رؤيتها الملهمة لنا خلال رحلتنا المتواصلة في الانتقال من نجاح إلى آخر، وتحقيق تحول رقمي أكثر شمولًا، وقيادة قدرات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يمكننا من المساهمة في بناء مستقبل رقمي يعمل على تمكين ودعم المجتمعات ويعزز من رفاهيتها.

التزام بالابتكار

قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ&e: «كان عام 2022 استثنائيًا لـe&، في ظل تحولها إلى مجموعة عالمية للتكنولوجيا والاستثمار تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً، ومع ذلك حققنا أداءً قويًا في عملياتنا محليًا ودوليًا، ونتائج ملموسة على الرغم من التحديات العالمية الراهنة، وهو ما يؤكد مكانتنا القوية في الأسواق العالمية التي تتسم بسرعة التطور وشدة التنافسية». وأشار دويدار إلى أن نتائج العام الماضي تعد نتائج قياسية لكونها تحققت في ظل عام استثنائي شهد العديد من المتغيرات في مقدمتها تحوّلنا إلى &e بتغيير كامل للعلامة التجارية، بجانب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلًا عن آثار تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال ممتدة في بعض الأسواق، وهي التحديات التي قابلناها بتحوط ومرونة شديدة ورؤية مستقبلية أهّلتنا للحفاظ على النمو وتحقيق نتائج أعمال قياسية. وتابع: نجحت المجموعة عبر شركاتها التابعة التي تنتشر في 16 سوقًا من تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد مع تحقيق أعلى قيمة مضافة من الحلول والخدمات المبتكرة التي تقدمها للمؤسسات، مما جعلنا الاختيار الأول للعملاء في جميع الأسواق التي نعمل بها، لا سيما وأن المجموعة تعمل دائمًا على توظيف خبراتها وقدراتها الرقمية لتمكينهم بأفضل شكل ممكن. وأضاف: تمتلك &e رؤية واضحة واستراتيجية ترتكز على قدرات وخبرات مكتسبة تؤهلها لتكون شريكًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي العالمي.

&e شراكات

حققت المجموعة العديد من الخطوات خلال العام 2022، من ضمنها الاستحواذ على 11 % من أسهم مجموعة فودافون العالمية، والتي زادتها لاحقًا إلى 14% في فبراير 2023. كما حصلت المجموعة على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقًا لتقرير Brand Finance Global 500. وعقدت &e سلسلة من الشراكات الاستراتيجية، مثل توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع شركة أريكسون لبناء شبكات مستقبلية أكثر استدامة، كما دخلت مرحلة جديدة من التعاون عبر شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت (Microsoft) لدفع الابتكار والتحول الرقمي. وحرصت المجموعة على استكشاف إمكانيات التكنولوجيا الحديثة من خلال الشراكة مع Meta واكتشاف تجارب الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) لدعم مشاريع الاتصالات الرقمية الخاصة بها.

&e إنترناشونال

قدمت &e إنترناشونال، أداءً قويًا في كل الأسواق التي تعمل بها، حيث نمت إيراداتها على أساس سنوي في كل من مصر وباكستان حسب العملات المحلية لكلتا الدولتين، وطورت تجربة عملائها وإضافة قيمة ملموسة لهم، لتحقق المركز الأول من حيث نقاط الترويج NPS في معظم أسواقها. كما أطلقت برنامج الشراكات «Partner Networks &e» لفتح الباب أمام مشغلي الاتصالات الإقليميين والمحليين لتحقيق نمو مستدام من خلال أفضل الممارسات للارتقاء بتجربة العملاء. وكجزء من البرنامج، تم توقيع أول مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات التونسية لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات.

اتصالات من &e

شهدت اتصالات من &e خطوات كبيرة في تحولها لواحدة من أكثر الشركات ابتكارًا وتنافسية من خلال العديد من الإنجازات الاستراتيجية في عام 2022، بما في ذلك حصولها على لقب أقوى علامة تجارية للاتصالات في كل الفئات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتصنيفها ضمن أقوى 3 علامات تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وفق تقرير Brand Finance Global 500. واستحوذت الشركة بالكامل على تطبيق elGrocer، لتعزيز خدمات تطبيق Smiles، إلى جانب إطلاق منصة easy insurance الأولى من نوعها في الإمارات، وهي منصة تأمين مبتكرة تقدم خدمات رقمية للتأمين على السيارات والتأمين الصحي والتأمين على السفر، وإطلاق تطبيق «GoChat Messenger» المتكامل والذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجانًا.

&e الحياة

واستحوذت منصة المحتوى الترفيهي evision، التابعة لشركة e& الحياة، على حصة الأغلبية بنسبة 57 بالمائة من Starzplay Arabia، المنصة الرائدة في تقديم خدمات البث المسجل (فيديو) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تحالفها مع شركة ADQ القابضة. ولتعزيز محفظة أعمالها وتوفير المزيد من الخيارات الترفيهية لتلبية تطلعات عملائها، حصلت evision على حقوق البث الحصرية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وبطولة كأس آسيا ICC T20 و«دي بي وورلد» (DP World) للكريكت، وكأس العالم T20 على قناة CricLife MAX في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

&e المؤسسات

نجحت &e المؤسسات في تحقيق إضافة قيمة استثنائية لعملائها، من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، مثل شراكتها مع مجموعة G42 لإنشاء أكبر مركز بيانات في دولة الإمارات والشرق الأوسط (Khazna)، لدعم تأسيس نظام رقمي متكامل، وكذلك تنفيذ مشروع مشترك مع «بيسبين جلوبال - Bespin Global»، لبناء أكبر مزود خدمات احترافية ومُدارة عبر السحابة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، مع الاستثمار في شركة Bespin Global القابضة.

كما أتمت الشركة عملية الاستحواذ الكامل على SmartWorld، وتم إطلاقها تحت اسم (e& enterprise IoT & AI) المتخصصة في خدمات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

ونجحت في مجال الذكاء الاصطناعي في التحالف الاستراتيجي لمدة ثلاث سنوات مع DataRobot، منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة، وذلك لإطلاق الذكاء الاصطناعي المؤسسي كخدمة (Alaas) لدعم التحول الرقمي للشركات الحكومية والخاصة. وأطلقت e& المؤسسات أول مركز تميز في مجال الذكاء الاصطناعي (AI CoE) في المنطقة بالتعاون مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف زيادة التعاون بين الشركات والحكومات والمستثمرين والشركات الناشئة.

&e الاستثمار

وضعت &e الاستثمار استراتيجية واضحة للتركيز على الاستثمار في الابتكار والمواهب على المدى الطويل، وأعلنت عن صندوقها بقيمة 250 مليون دولار لرأس المال الاستثماري (VC)، واستثمرت استراتيجيًا في VUZ، وهو تطبيق اجتماعي رائد، بالإضافة إلى تمويل Lablabee، وهي شركة تقنية ناشئة تعمل على تطوير أول منصة مخبرية عملية في العالم لسحابة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي شكلت أبرز الإنجازات المهمة خلال عام 2022.

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