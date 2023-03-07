61-20 % نمواً متوقعاً لعقارات واجهات دبي المائية

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت منصة «رياليست» للدراسات والاستشارات العقارية أن تشهد سوق العقارات المطلة على الواجهات المائية في دبي نمواً بنسب متفاوتة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب تقرير أصدرته المنصة أمس، فإن نسب النمو المتوقعة خلال الفترة المذكورة لن تقل عن 20 %، بينما ترتفع في بعض المناطق إلى 61 %، ومنها حصيان الأولى، وهي أعلى المناطق المطلة على الواجهات المائية في دبي في نسبة النمو المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما تأتي منطقة الخيران الواقعة ضمن خور دبي في المركز الثاني بنسبة نمو متوقعة 38 % خلال الفترة ذاتها.

وذكر التقرير أن كلاً من المنطقتين تشهدان تطويراً مستمراً في الوقت الجاري، ما يعني إضافة المزيد من البنى التحتية والمرافق إليهما، وبالتالي المزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأفاد التقرير بأن متوسط سعر العقار المطل على واجهة مائية في دبي يبلغ حالياً 3.5 ملايين درهم، وهو متوسط مرشح للنمو بنسبة 20 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما أرخص الخيارات تتوافر في حصيان الأولى، حيث يبلغ متوسط السعر فيها 738 ألف درهم، ومن المتوقع أن ينمو 61 % خلال الفترة نفسها.

وأفاد تقرير المنصة، التي تستند إلى تحليلات الذكاء الاصطناعي للبيانات في أبحاثها ودراساتها، بأن الواجهات المائية تُعد أصلاً الأعلى قيمة، ذلك أن وجود العقار في منطقة مطلة على الماء يتكفل وحده بزيادة 40 % في السعر على الأقل، وأوضحت «رياليست» أن ثمة عوامل تعزز هذا الاتجاه بخلاف الأسباب البديهية المتمثلة في روعة المنظر وفخامة المشروعات العقارية، ومنها على سبيل المثال محدودية المعروض في هذه المناطق.

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