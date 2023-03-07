«تريندز»: الاستقرار أهم عوامل أفريقيا لجذب الاستثمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة بعنوان «الجاذبية الأفريقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة: المحددات والتحديات واتجاهات المستقبل»، تحاول بناء تحليل وصفي يتسم بالدقة والشمول والموضوعية لموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وأكدت الدراسة أن الاستقرار السياسي والأمني أهم عوامل قدرة الدول الأفريقية على جذب استثمارات أجنبية مباشرة. وقد تناولت موضوعات الدراسة محدّدات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية، كما توقفت عند أهم البرامج الأفريقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بعد ذلك حلّلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة الأفريقية خلال العقدين الأخيرين (2000 - 2020)، لمعرفة أهم المعوقات أمام جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول القارة.

وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور حسان القبي، الأستاذ والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، بالجامعات الفرنسية، أن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين تنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية وبين التحركات الدولية لرأس المال، موضحاً أن من المعلوم أن التدفقات الاستثمارية بين الدول تُزيل الحواجز التي تحول بين الأنشطة القائمة في جغرافيا الاقتصاد العالمي وأقاليمـه المختلفة.

وأشارت الدراسة إلى أنه لما كانت دول القارة الأفريقية تقع متأخرة في ترتيب قارات العالم من حيث الجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن دراسة المحددات المؤثرة في جاذبية القارة الأفريقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد في رسم سياسات اقتصادية تزيـد مـن فـرص هـذه القارة في جذب تدفقات رؤوس الأموال المفيدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن دراسة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية حالياً في مساعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تحليل اتجاهات المستقبل والمتطلبات الضرورية لتحسين التنافسية الأفريقيـة.

وبينت أن مسألة تهيئة الاقتصاد الأفريقي ليكون جاذباً للاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة تمثل أهمية خاصة، لمـا يترتب عـلى هذه المشاريع من مردودية مالية وآفاق واعدة للتنمية الاقتصادية وأبعاد اجتماعية إيجابية على الشعوب الأفريقية.

واقترحت الدراسة التركيز على الاندماج الأفريقي في سلاسل القيمة العالمية عبر دعم أنشطة المنطقة الحرة للقارة الأفريقية؛ من أجل تحفيز سلاسل القيمة العالمية نحو أفريقيا.

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