إطلاق «البيع اللحظي» لعقارات دبي بالتقييم الذكي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «خاصية البيع اللحظي»، التي تعتمد على استخدام التقييم الذكي في إجراء المبايعات العقارية من دون الحاجة إلى تدقيق، عملاً بنهج الدائرة، التي تتخذ من الابتكار ركيزة أساسية لصنع واستشراف المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى إطلاق مشاريع تحولية ومبتكرة تسهم في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة، وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية الرامية لإطلاق مشاريع تحولية ومبتكرة.

وتشمل خاصية البيع اللحظي عمليات البيع للوحدات العقارية سواء الشقق أو مجمعات الفلل الواقعة في مناطق التملك الحر، عبر مراكز أمناء التسجيل العقاري، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة رحلة متعاملي أراضي دبي، من خلال حضور كل الأطراف المعنية إلى مكتب أمين التسجيل للتوقيع على العقد، في حين يتم التأكد من سعر المبايعة، عبر تقنية التقييم الذكي للوحدات العقارية، ويلي ذلك استكمال دفع الرسوم، وإصدار الملكية الجديدة خلال دقائق معدودة، وتعتمد عملية التقييم الذكي على الذكاء الاصطناعي في تقييم الوحدات العقارية، الأمر الذي أسهم في خفض زمن تنفيذ خدمة التقييم إلى 15 ثانية، وبالتالي تحسين جودة وكفاءة وجاهزية الخدمات الحكومية الذكية، لمواكبة متطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع، ورفع نسبة سعادة المتعاملين.

أداء متميز

وصرح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي قائلاً: «يشهد القطاع العقاري في إمارة دبي تحقيق أداء متميز ونمو استثنائي، تمثل بتسجيل نتائج قياسية خلال العام الماضي، بعدما تخطت قيمة المبايعات العقارية حاجز نصف التريليون درهم للمرة الأولى في التاريخ، بفضل التوجيهات والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة دوماً على تعزيز البنية التحتية للقطاع العقاري بالمبادرات والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الرقمية، وبكل تأكيد سيشكل هذا المشروع الجديد دافعاً قوياً للقطاع العقاري للحفاظ على هذا النمو الاستثنائي، بل وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية في ما يتعلق بأعداد المبايعات خلال المراحل المقبلة».

أفضل الخدمات

من جهته، قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تسعى أراضي دبي إلى توفير أفضل الخدمات وأكثرها انسجاماً مع أحدث الممارسات العالمية ذات الصلة، ومن شأن إطلاق خاصية البيع اللحظي أن تسهم في تنفيذ سلس لكل إجراءات إدارة التصرفات العقارية في قطاع التسجيل العقاري، إلى جانب دورها في ترسيخ خدماتنا في الإمارة، حيث يعد التسجيل العقاري في دبي واحداً من أعلى عشرة مراكز في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، في حين تعتبر الإمارة من المدن الرائدة حول العالم في اعتماد خاصية تسجيل المعاملات عن بعد». وتواصل أراضي دبي تنفيذ مشاريع ومبادرات استباقية انطلاقاً من رؤيتها في تحقيق الريادة العالمية في الاستثمار العقاري، وتعزيز إجراءات عملية التطوير العقاري، ملتزمة بقيمها المؤسسية، وفي مقدمتها خدمة الإنسان وتسهيل حياته.

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