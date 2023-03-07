23 ملياراً مكاسب الأسهم بدعم الشركات القيادية

المصدر: دبي- محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يقارب 23 مليار درهم، بدعم أسهم المالية والعقار والبنوك، حيث شهدت أولى جلسات الأسبوع عمليات شراء مركزة استهدفت شركات قيادية في قطاعات المالية والعقار والصناعة، والتي قادت ارتفاعات وسيولة الأسهم المحلية مثل: «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«إعمار للتطوير» و«سالك».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.139 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة إلى 3.162 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.564 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و597.77 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم سيولة قياسية بنحو 10.9 مليارات درهم، بواقع 10.59 مليارات في سوق أبوظبي، و361.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 326.5 مليون سهم عبر تنفيذ 19 ألف صفقة.

صفقات كبيرة

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات أمس، تنفيذ 3 صفقات كبيرة على أسهم الشركة «العالمية القابضة» على 23.7 مليون سهم، بقيمة جاوزت 9.5 مليارات درهم بسعر 400 درهم للسهم الواحد، متصدراً تداولات سوق أبوظبي بسيولة 9.7 مليارات درهم، وفي دبي قفز سهم «إعمار للتطوير» بالحد الأقصى مغلقاً عند 14.94%، بسيولة 80.86 مليون درهم بعد إعلان الشركة عزمها توزيع 52 فلساً للسهم.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار للتطوير» 14.94%، و«سالك» 4.72%، و«تعاونية الاتحاد» 3.87%، و«دبي الإسلامي» 1.05%، وسهم سوق دبي المالي 0.69%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 103.73 ملايين درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 80.86 مليون درهم، و«سالك» 41.29 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.9% ليغلق عند 9996.73 نقطة، مع تحقيق سوق أبوظبي أكبر مكاسب يومية في 3 أشهر، وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.05% عند مستوى 3456.18 نقطة، ليسجل السوق أعلى مستوياته في أسبوعين. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «ألفا ظبي» 4.01% و«أدنوك للحفر» 2.59% و«أبوظبي التجاري» 2.54% و«أبوظبي الإسلامي» 1.74% و«أبوظبي الأول» 1.42%، و«العالمية القابضة» 0.75%، وزاد «الجرافات البحرية» 0.51% عند 39.2 درهماً، وأدنوك للحفر 2.59%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 9.7 مليارات درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 159.47 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 77.5 مليون درهم.

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