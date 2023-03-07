«دلسكو» تستحوذ على «أدفانس جلوبال ريكروتمنت»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت مجموعة «دلسكو»، المزود لحلول الأفراد والبيئة والمواهب، على شركة «أدفانس جلوبال ريكروتمنت ليمتد» (AGR) المتخصصة في مجال التوظيف بقطاع الطاقة، ومقرها إدنبرة.

وتأتي الصفقة لتنقل عمليات الشركة إلى مرحلة من التوسع ومستويات الجودة، وتنقل نشاط فرعي «جلوبال ريكروتمنت ليمتد» (AGR) في اسكتلندا والإمارات، والخدمات التي تقدمها إلى عملائها في 70 دولة، إلى مستوى أعلى من الجودة.

وتضيف الصفقة لقطاع الأعمال في الإمارات خبرات وإمكانيات جديدة، وتضع «دلسكو» أمام مسؤوليات إدارة الخبرات الجديدة المتخصصة في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة، بما يوسع حضورها وفرصها التجارية على المستوى الدولي.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دلسكو»: «يمثل الاستحواذ على أدفانس جلوبال ريكروتمنت علامة فارقة لمجموعة دلسكو كونه يسهم في تسريع عجلة النمو في كل من دولة الإمارات والأسواق الدولية الجديدة. ونحن متحمسون جداً للعمل مع مؤسسيّ الشركة، ستيوارت هانتر وكاميرون تايلور اللذين ينضمان إلى كادر المجموعة وفي جعبتهما خبرات استثنائية مع نخبة من الكفاءات والمواهب».

وتولت شركة «لومينا كابيتال أدفايزرز» القيام بدور المستشار المالي الرئيسي لشركة دلسكو خلال عملية الاستحواذ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز