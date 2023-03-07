تصنيف دولي: دبي ضمن أهم 10 مراكز بحرية عالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

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أفادت مؤسسة «جراند فيو ريسيرش» البحثية الإيرلندية، بأن دبي رسخت مكانتها واحدة من أهم 10 مراكز بحرية على مستوى العالم. وأصدرت المؤسسة تقريراً عن صناعة اليخوت الفاخرة على مستوى العالم، وعن دور دبي ومكانتها في هذه الصناعة، على هامش معرض دبي العالمي للقوارب، الذي انتهت فعالياته أول من أمس.

وذكر التقرير، الذي نشرته وكالة «بلومبرغ»، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم، إلا أن صناعة اليخوت الفاخرة العالمية تبدو بمعزل عن ذلك، إذ تشهد نمواً كبيراً في الطلب، وتتجه إلى تحقيق إيرادات قياسية. ورصد التقرير القيمة الإجمالية لمبيعات اليخوت الفاخرة على مستوى العالم حالياً بــ 9.4 مليارات دولار، وتوقع أن يرتفع بحلول 2030 إلى 13.9 مليار دولار. واستدل التقرير على نمو مبيعات الصناعة عالمياً من حقيقة أن دورة معرض دبي كانت أنشط دورات المعرض على الإطلاق منذ بدايته، وأكثرها ازدحاماً بالرواد.

وأفاد التقرير بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت موطناً لنسبة 12 % من اليخوت الفاخرة في العالم.

وقالت عبير الشعالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»: «نشهد أطرافاً جديدة تدخل السوق، وأنماطاً جديدة من مشتري اليخوت الفاخرة، ومنها أطراف من صناعة التقنية والأصول المشفرة، إلا أنه ليس من الممكن الاعتماد على هذه الطبقة من أجل ضمان نمو مستمر في السوق، ولكن الطرف الرئيس المحرك للسوق هم أصحاب الثروات الفائقة».

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