400 عارض من 60 دولة في «دبي الدولي للأخشاب» اليوم

المصدر: دبي ــ البيان

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تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة 19 من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب» المنصة التجارية الوحيدة المتخصصة في قطاع الأخشاب بالمنطقة، بمشاركة ما يزيد عن 400 عارض من أكثر من 60 دولة، وممثلين عن جهات حكومية.

ويتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار يتجاوز 10 آلاف زائر. ويشكل الحدث منصة دولية تجمع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين والمصنعين وشركات الآلات والأدوات في مجال صناعة الأخشاب لعرض منتجاتهم وأحدث التقنيات المبتكرة وسيناريوهات الإنتاج على مستوى عالمي، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين المشاركين المحليين والأجانب ودعم فرص التعاون المشترك بينهم وجذب الاستثمارات لتطوير القطاع.

يشارك في المعرض الذي يختتم فعالياته في 9 مارس نخبة من العارضين الجدد الذين يستعرضون أحدث الآلات المبتكرة والماكينات المتخصصة في مجال صناعة الأخشاب، منها مناشير الألواح، وأدوات الحف، والتقطيع وغيرها من مستلزمات الإنتاج، ما يساعد الصناع لمواكبة التطور في مجال الصناعة وتجويد المنتجات، إلى جانب استضافة المؤتمر الرئيسي واجتماعات B2B، وتسهيل التواصل بين الشركات والعملاء وزيادة فرص إبرام الصفقات العقارية والمبادلات التجارية في المستقبل.

ويجمع المؤتمر الرئيسي نخبة من الخبراء والمهتمين وكبار المسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاع، بهدف تبادل الآراء والمعارف حول آخر المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويتناول حديث الخبراء محاور عدة تشمل، الغابات المستدامة لإنتاج الأخشاب، إنتاج الأخشاب وتوزيعها بعد الجائحة، أحدث التطورات التكنولوجية وآلات الأخشاب، حماية الخشب والحفاظ عليه من التحلل البيولوجي، الرقمنة في صناعة الخشب، الاتجاهات الرئيسية لإنتاج الأخشاب وسوق الأخشاب، الفرص والتحديات للتجارة الدولية، وأخيراً التأثير اللوجستي للاستيراد والتصدير على توزيع منتجات الأخشاب.

جوائز

فيما يشهد اليوم الثاني من المعرض الإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، والتي يتم تنظيمها على هامش المعرض بهدف تعزيز التميز والريادة لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأخشاب ودعم التجارب الناجحة لهذه الجهات إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المبدعة والمبتكرة في المجال وبما ينعكس في تعزيز المنافسة الإيجابية والارتقاء بمنظومة أداء قطاع الخشب وآلات النجارة بشكل عام.

وتتضمن جوائز الشركات جائزة المنتجات الخشبية المبتكرة، وجائزة تكنولوجيا النجارة المبتكرة ويتم منحها لمؤسسة أو شركة طورت منتجاً أو حلاً مبتكراً في هذا المجال، بالإضافة إلى جائزة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للشركات.

وتشمل الجوائز الفردية جائزة المرأة المتميزة خلال العام والتي يتم منحها لسيدة حققت إنجازات بارزة في مجال الخشب وآلات النجارة، وجائزة رواد الأعمال الشباب، وجائزة أفضل تصميم.

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