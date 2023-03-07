تعزيز التعاون بين «إكسبو الشارقة» و«التعليم الخاص» في المعارض والمؤتمرات

المصدر: الشارقة- البيان

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وقّع مركز إكسبو الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً في مجال المعارض والمؤتمرات التعليمية، وذلك تحقيقاً لهدفهما المشترك في الإسهام بتعزيز قطاع التعليم في إمارة الشارقة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة أمس في مركز إكسبو الشارقة، من قبل سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتنص المذكرة على تنمية آفاق التعاون المتبادل بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال الفعاليات والمؤتمرات الداعمة للقطاع التعليمي الخاص في إمارة الشارقة، ولاسيما على صعيد تعزيز مشاركة الكادر التدريسي بالمعارض التعليمية التي ينظمها إكسبو الشارقة والمتمثلة بمعرض التعليم الدولي، ومعرض نتاجات التعليم، ومؤتمر التعليم، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين والتربويين للاطلاع على أحدث منتجات وحلول التعليم وآخر الاتجاهات وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

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