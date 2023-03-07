صندوق النقد العربي ينظم دورة حول «إحصاءات الدين الخارجي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت، أمس، الدورة التدريبية حول «إحصاءات الدين الخارجي»، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي حتى 10 مارس.

وتأتي هذه الدورة لتعزيز قدرات العاملين في مجال إحصاءات الدين الخارجي لبناء معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دولياً عن الدين الخارجي، بما يمكّن المستثمرين من الحصول على صورة واضحة ودقيقة عن وضع المديونية الخارجية في الدول العربية ويمكّن صانعي السياسات من تبني السياسات الملائمة بهذا الشأن. وفاقمت جائحة كورونا عبء مديونية العديد من دول العالم بما في ذلك المديونية الخارجية، كما أن التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة خلقت تحديات جديدة مرتبطة بتراجع الجدارة الائتمانية لبعض الدول وكذلك تراجع تدفق الأموال للأسواق الناشئة وتزايد تكلفة خدمة الديون الخارجية.

وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة من 47,1% في عام 2010 إلى 108% عام 2021 حسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. وتعتبر هذه النسب أعلى من المسجلة في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. ويتطلب مواجهة هذه التحديات، الاستمرار في سياسات الضبط المالي وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وضمان استمراريته بالاعتماد على إحصاءات وبيانات دقيقة.

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