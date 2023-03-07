«لوتاه للوقود الحيوي» تفتتح مصنعاً بأبوظبي

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

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قال يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، إن الشركة بصدد افتتاح مصنع للوقود الحيوي في أبوظبي بنهاية الربع الأول من 2023، وذلك ضمن خططها الهادفة إلى توفير الوقود الحيوي في كل المحطات العامة بالدولة بنهاية العام الجاري الذي تم إعلانه عام الاستدامة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن المصنع ينتج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة، وتستخدمه أساطيل كبرى الشركات في الإمارات لتميزه بقلة التكلفة وزيادة الفعالية وانخفاض انبعاثات الكربون، وتصدر الشركة الوقود الحيوي لعدد من البلدان الأوروبية منذ العام 2015.

وأكد يوسف لوتاه أن جيل الشباب في الإمارات يتمتّع اليوم بدرجة كبيرة من الوعي حيال الفرص التي تقدمها مصادر الطاقة البديلة في دعم الاقتصاد الدائري وما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة وتحقيق الحياد المناخي.

توعية

وأضاف: «في بداية عملنا في مجال الوقود الحيوي واجهتنا مشكلة كبيرة في عملية التوعية، حيث إن الكثيرين لم يكونوا على درجة كبيرة من الوعي فيما يخص مجالات البيئة والاقتصاد الدائري. وبناء على ذلك قمنا بحملات توعية للطلاب في الجامعات والجهات المهتمة، حيث زارنا إلى الآن ما يقارب 1000 طالب وطالبة في مصنع لوتاه للوقود الحيوي بدبي، من خلال مركز الخبرة المهنية IA Experience، ونحن نعلم اليوم وبعد سنوات من عملية التوعية المستمرة - أن الشباب اليوم على قدر عال من الذكاء والابتكار، ولهم اهتمام كبير بموضوع الاقتصاد الدائري».

تدريب

وأوضح لوتاه أن الشركة التي أطلقت أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي في الإمارات في 2010، أطلقت مؤخراً «برنامج تطوير المهارات والخبرة العملية» بالتعاون مع «معهد الخبرة التطبيقية (IAE)» لسد الفجوة بين المعارف التي يكتسبها الطلاب في المؤسسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يسهم في حصول الخريجين الخبرة العملية وفرص العمل المناسبة ومساعدة المؤسسات والشركات على استقطاب كفاءات مؤهلة نظرياً وعملياً. وأضاف: نعمل على سّد الفجوة بين المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال، ودعم الطلبة والخريجين للحصول على الوظيفة المناسبة لتخصصاتهم، وكذلك دعم سوق العمل بكفاءات مدربة ومكتسبة للخبرة العملية التي تلبي احتياجات الأعمال. ورؤيتنا هي مساعدة الخريجين على التميّز والابتكار في التعليم وإكسابهم الخبرة العملية في آن واحد لخدمة المجتمع من خلال تقديم برامج تعليمية مرتبطة بالتدريب العملي وحفز التفاعل بين المجتمعين الأكاديمي وسوق العمل.

وحول دعم الاقتصاد الدائري، قال لوتاه إنه مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة»، واستضافة الإمارات في نوفمبر 2023 مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، فإن مصنع لوتاه للوقود الحيوي يعد جزءاً مهماً من منظومة الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي، ونشر الوعي حيال قضايا البيئة.

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