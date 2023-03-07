«بريسايت» تعتزم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، والشركة الدولية المتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، أمس، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الأولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت في 3 مارس 2023 على طلب الشركة لتنفيذ الطرح العام الأولي.

وتعتبر «بريسايت» شركة عامة محدودة الأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي، وتقدم الدعم للقطاع العام وللشركات التجارية من مختلف الأحجام عبر مساعدتها من خلال التحليلات الشاملة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والرؤى التحليلية في جميع القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى أثر إيجابي في مستوى أداء المؤسسات. وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقية استثمار استراتيجي مع الشركة العالمية القابضة والتي تلتزم بموجبها الأخيرة بالاستثمار في الطرح المزمع تنفيذه.

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