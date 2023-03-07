«إنفيكتوس» توصي بتوزيع 175 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أوصى مجلس إدارة شركة إنفيكتوس للاستثمار بتوزيع أرباح خاصة للمساهمين عن عام 2022 بقيمة 175 مليون درهم، أو ما يوازي 15.625 فلساً للسهم، تمهيداً لإقرارها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم 7 إبريل المقبل.

وكان صافي أرباح الشركة في 2022 قد بلغ 454 مليون درهم، مقارنة بـ 282 مليون درهم في 2021، أي بنمو 61 %. وارتفع صافي الإيرادات 103% إلى 5.98 مليارات درهم ، مقارنة بـ 2.95 مليار درهم خلال 2021.

كما شهدت القطاعات التشغيلية أداء استثنائياً بنسبة نمو بلغت 130% في قطاع الأغذية الأساسية مثل الحليب المجفف، وبنسبة 118% في تجارة السكر، وبنسبة 92% على مستوى تجارة القمح خلال العام. وقال أمير داوود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: «استطاعت الشركة منذ إدراجها كشركة عامة محدودة بالأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق مجموعة استثنائية من الإنجازات، متميزة بأدائها المتماسك والقوي في قطاعات تجارة السلع، بالإضافة إلى تعزيز عملياتها التجارية المتنامية عبر توسيع سلتها من المنتجات والدخول إلى أسواق جديدة».

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